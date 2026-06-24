Camiones y micros deberán respetar el carril derecho obligatorio en accesos clave a CABA

La medida busca reducir maniobras peligrosas, mejorar la circulación y hacer cumplir el uso obligatorio del carril derecho para el transporte pesado.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha un esquema intensivo de fiscalización en los principales accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el foco puesto en el transporte de cargas y de pasajeros. El objetivo es ordenar la circulación en corredores críticos y disminuir conductas de riesgo que impactan en la fluidez del tránsito.

Desde hoy, los controles se concentran en el cumplimiento de una norma clave: la obligación de circular por el carril derecho. Se trata de una infracción frecuente entre camiones y micros que circulan por autopistas y rutas de alto tránsito, especialmente en horarios pico. La normativa vigente indica que el carril izquierdo debe utilizarse exclusivamente para maniobras de sobrepaso.

Para reforzar esta política, el organismo implementó operativos simultáneos en ocho puntos estratégicos , con presencia permanente de agentes y apoyo tecnológico. Los controles se ubican en los peajes de Cañuelas (RN3), Uribelarrea (RN205), Olivera (RN5), Villa Espil (RN7), Larena (RN8), Lima (RN9), Zárate (RN12) y Hudson, en la Autopista Buenos Aires–La Plata.

El despliegue incluye puestos fijos, patrullajes dinámicos y monitoreo con drones y cámaras , herramientas que permiten detectar infracciones en tiempo real. Además del uso indebido de carriles, se fiscalizan otras conductas clave para la seguridad vial.

Entre los puntos controlados se destacan la documentación obligatoria, el uso del cinturón de seguridad, la correcta identificación de patentes, la prohibición del uso del celular al volante y el cumplimiento de la política de alcohol cero, exigida para conductores profesionales.

En estos operativos participan distintos actores del sistema vial, como Corredores Viales, Autopistas del Sol, AUBASA, Autopista del Oeste, cámaras del transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), junto con autoridades de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Los siniestros que involucran transporte pesado suelen generar consecuencias más graves debido a las dimensiones y el peso de los vehículos. En ese contexto, la ANSV apunta a reforzar la prevención y a disminuir la siniestralidad en rutas y autopistas, promoviendo una conducción más segura y ordenada en los accesos más transitados del país.