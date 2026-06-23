Multas de tránsito con registro nacional: qué cambia en el nuevo sistema de datos de la ANSV

El objetivo de esta actualización es evitar diferencias entre provincias y municipios, mejorar la trazabilidad de las infracciones y brindar mayor seguridad jurídica

La Agencia Nacional de Seguridad Vial ( ANSV ) puso en marcha un nuevo sistema de identificación para las infracciones de tránsito con el objetivo de unificar la información que utilizan las provincias y municipios adheridos al Sistema Nacional de Licencias de Conducir y al esquema de Scoring. La medida quedó oficializada mediante la Disposición 167/2026 y representa un cambio administrativo, que busca ordenar la forma en que se registran las multas en todo el territorio nacional.

La principal novedad consiste en la creación de una codificación única para cada tipo de infracción. Hasta el momento, cada jurisdicción podía asignar códigos propios a las faltas de tránsito, lo que generaba diferencias en la forma de registrar la información y dificultaba el intercambio de datos entre los distintos organismos de control. A partir de esta modificación, una misma infracción tendrá exactamente el mismo código sin importar en qué provincia o municipio adherido haya sido cometida.

La ANSV explicó que esta actualización permitirá mejorar la interoperabilidad entre las bases de datos oficiales , agilizar la consulta de antecedentes de los conductores y fortalecer la coordinación entre las distintas autoridades de tránsito. Además, facilitará el seguimiento de las infracciones registradas en diferentes jurisdicciones y contribuirá a una administración más uniforme de la información vinculada con la seguridad vial.

El nuevo esquema no modifica las normas de tránsito vigentes ni incorpora nuevas infracciones. Tampoco cambia el funcionamiento del Sistema Nacional de Puntos (Scoring), que continúa aplicándose de la misma manera para las jurisdicciones adheridas. Es decir, las faltas seguirán descontando la misma cantidad de puntos prevista por la legislación y las sanciones económicas mantendrán los criterios actuales. Desde el organismo aclararon que la medida tiene un carácter exclusivamente administrativo .

Cómo funciona el nuevo sistema de multas

Con la entrada en vigencia de la disposición, todas las jurisdicciones adheridas deberán utilizar la misma codificación oficial para identificar las distintas faltas de tránsito. De esta manera, una infracción labrada en una provincia podrá ser interpretada de la misma forma por cualquier otro organismo que consulte la base de datos nacional.

La unificación también permitirá simplificar el intercambio de información entre organismos públicos, optimizar los procesos de fiscalización y facilitar el acceso a los antecedentes de cada conductor cuando sea necesario verificar su historial de infracciones.

Este cambio resulta especialmente importante para quienes circulan de manera habitual entre distintas provincias, ya que la identificación de las multas dejará de depender de criterios locales y pasará a responder a un sistema común en todo el país para las jurisdicciones adheridas.

multas en Provincia

Multas más comunes por valores

La implementación del nuevo registro no modifica el valor de las sanciones económicas. Las multas continúan calculándose en Unidades Fijas (UF), un parámetro que, en gran parte de las jurisdicciones, toma como referencia el precio de un litro de nafta premium.

Con un valor estimado de $2.249 por Unidad Fija, las penalidades pueden variar según la gravedad de la infracción y la cantidad de UF que establezca la normativa de cada distrito.

Entre las multas más habituales figura la falta de uso del cinturón de seguridad, que puede alcanzar los $674.700. También se mantiene entre las infracciones más sancionadas el uso del teléfono celular mientras se conduce, con multas que pueden llegar hasta $1.124.500.

Las conductas consideradas de mayor riesgo para la seguridad vial continúan recibiendo las penalidades más elevadas. En ese grupo se encuentran el exceso de velocidad, conducir con alcoholemia positiva, negarse a realizar el control de alcoholemia y participar en picadas ilegales. En estos casos, las multas pueden ascender hasta $2.249.000, además de las consecuencias previstas por el sistema de scoring y otras sanciones complementarias que correspondan.

Por otra parte, la normativa contempla montos considerablemente superiores para infracciones de extrema gravedad. Entre ellas aparecen la manipulación o alteración de los sistemas de control vehicular y la circulación con vehículos que no cumplan las condiciones mínimas de seguridad exigidas por la legislación vigente. En esos supuestos, las sanciones económicas pueden alcanzar los $44.980.000, siempre de acuerdo con el valor de la Unidad Fija establecido por cada jurisdicción al momento de la infracción.