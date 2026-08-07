Incendio en un edificio lindero a la casa de Cristina Kirchner: dos personas fueron trasladadas por inhalación de humo

El fuego se desató en el tercer piso de una torre de ocho plantas ubicada sobre la calle San José al 1100. Los vecinos se autoevacuaron y el SAME informó el traslado de dos personas afectadas por la inhalación de humo.

El incendio se originó en el tercer piso del edificio y dos personas fueron trasladadas al hospital Penna por inhalación de humo.

Un incendio se registró este jueves en un edificio ubicado sobre la calle San José al 1121, entre Humberto Primo y la avenida San Juan, lindero al domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner.

De acuerdo con la información preliminar, el foco ígneo se originó en el tercer piso de una torre de ocho plantas y, al momento del reporte, las llamas continuaban activas.

Como medida preventiva, los vecinos del edificio se autoevacuaron mientras personal de Bomberos y de emergencias trabajaba para controlar el incendio.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó que dos personas fueron trasladadas al hospital Penna por inhalación de humo . Hasta el momento no trascendió la gravedad de su estado de salud.

Las autoridades también señalaron que continúan las tareas de extinción del fuego y de inspección del inmueble para evitar que las llamas se propaguen hacia otros sectores del edificio o a construcciones linderas.

Pasadas las 16, Bomberos informó que no quedaban pacientes dentro del edificio y que comenzarían con una segunda revisión del inmueble, que consiste en inspeccionar y despejar cada uno de los pisos.

En díalogo con TN, Alberto Crescenti, titular del SAME, aseguró que se incendió el tercer piso del edificio y que aún se desconoce la causa. De lo que se tiene certeza, según el mismo aclara, es que en la vivienda hay destrucción total y vivían una pareja mayor, una mujer de 80 años y un hombre de 82, y ambos fueron internados por inhalación de humo. También hay una mujer de 57 de otro departamento con una crisis nerviosa. Evacuaron a las 30 personas del edificio. El incendio ya fue controlado en su totalidad. El el edificio en el que vive Kirchner, no hubo evacuados, ni tampoco resultó afectado.

Por el operativo, el tránsito permanece interrumpido sobre la calle San José, mientras continúan las tareas de los equipos de emergencia. Hasta el momento, Cristina Kirchner no debió ser evacuada de su domicilio.

Días atrás, Cristina Kirchner cumplió un año de prisión domiciliaria en el departamento lindero al edificio donde se produjo el incendio. La condena fue dictada por un Tribunal Oral Federal en el marco de la causa Vialidad. En el departamento, de 260 metros cuadrados, la expresidenta recibe visitas de familiares, dirigentes y abogados.