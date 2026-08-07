El ex Gran Hermano Thiago Medina fue imputado por abuso sexual tras la denuncia de su prima + Agregar ámbito en









El exparticipante de Gran Hermano quedó formalmente imputado por una causa iniciada a partir de la denuncia de Lara Ledesma, quien sostiene que el hecho ocurrió cuando tenía 12 años. La investigación continuará con pericias psicológicas a ambas partes.

Thiago Medina negó los hechos de los que se lo acusa.

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue imputado formalmente por el delito de "abuso sexual con acceso carnal", a partir de una denuncia presentada por su prima, Lara Ledesma, quien sostiene que el supuesto episodio ocurrió cuando ella tenía 12 años.

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La causa tomó impulso luego de que los testimonios de la denunciante se difundieran públicamente la semana pasada. A partir de la presentación judicial, el expediente avanzará con distintas medidas para determinar las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos denunciados.

Pericias psicológicas La denunciante cuenta con el patrocinio del abogado Rodolfo Baqué, quien la representa en el proceso judicial. Entre las próximas medidas previstas se encuentran pericias psicológicas para ambas partes, una instancia considerada relevante para la investigación debido al tiempo transcurrido desde el supuesto episodio.

Según la denuncia, el hecho habría ocurrido hace aproximadamente siete años, cuando Ledesma era menor de edad.

La defensa de Thiago Medina Medina había utilizado sus redes sociales para rechazar las acusaciones. El exparticipante de Gran Hermano negó "de manera categórica" los hechos que se le atribuyen y manifestó su disposición a colaborar con la Justicia para que se esclarezca lo ocurrido.

Además, sostuvo que la denuncia constituía un intento de "ensuciar" su imagen y afirmó que esperaba que el proceso judicial permitiera determinar la verdad sobre las acusaciones.