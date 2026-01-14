A 60 años del Comunicado Zavala Ortiz–Stewart, la Argentina reiteró su pedido de diálogo por Malvinas + Seguir en









El Gobierno destacó el valor histórico del entendimiento firmado en 1966, mediante el cual el Reino Unido aceptó iniciar negociaciones sobre la disputa de soberanía en el Atlántico Sur, y volvió a expresar su disposición a un intercambio diplomático.

El acuerdo de 1966 reconoció la disputa de soberanía y abrió un proceso de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido. Cancillería argentina

Cancillería conmemoró este miércoles el 60° aniversario del Comunicado Conjunto Zavala Ortiz–Stewart, firmado el 14 de enero de 1966, un hito diplomático en el que el Reino Unido se comprometió por primera vez a negociar con la Argentina la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos circundantes.

El comunicado fue suscripto en Buenos Aires por el entonces ministro de Relaciones Exteriores y Culto argentino, Miguel Ángel Zavala Ortiz, y el secretario de Estado para Asuntos Exteriores británico, Michael Stewart. En ese encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar “sin demora” por la vía diplomática para encontrar una solución pacífica a la controversia y evitar que la cuestión afectara las relaciones bilaterales.

Según recordó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el entendimiento alcanzado en 1966 constituyó un precedente fundamental en la historia diplomática argentina, ya que implicó la aceptación explícita del Reino Unido de la existencia de una controversia de soberanía y la necesidad de poner fin a la situación colonial mediante negociaciones. A partir de ese compromiso, se abrió un proceso de diálogo bilateral que se extendió durante dieciséis años.

A seis décadas de aquel pronunciamiento, la Argentina reiteró su plena disposición a reanudar un diálogo constructivo y sincero, en el marco del derecho internacional, y volvió a exhortar al Reino Unido a retomar el camino de la negociación, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas, para resolver la disputa de soberanía derivada de lo que calificó como una situación colonial “especial y particular”.

Excombatientes intimaron a Javier Milei a retractarse por dichos sobre Malvinas en medios británicos A comienzos de año, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata le dio 24 horas al Presidente para que se retracte públicamente de declaraciones realizadas ante la prensa del Reino Unido. Lo acusaron de incumplir la Constitución y advirtieron que podrían denunciarlo penalmente.

Se refirieron a lo que habría dicho sobre que las Malvinas serán argentinas cuando “los isleños lo deseen”. De todas maneras, el Presidente recordó que el reclamo de soberanía "no" era negociable. En ese contexto, la organización también instó al Presidente a cumplir con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la Resolución 41/11, que revitaliza la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. “Vemos con estupor y suma preocupación cómo Ud., siendo Presidente de la Nación, por tanto, plenipotenciario, se expidió en los términos en que lo hizo ante la prensa británica”, sostiene el documento. Además, el CECIM advirtió que Milei habría incurrido en un “flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en los términos del artículo 248 del Código Penal, y señaló que sus expresiones “faltan el respeto a la memoria de los excombatientes de Malvinas y a los caídos”.