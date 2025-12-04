Accidente en Panamericana: liberan el tránsito tras el vuelco de un camión + Seguir en









Tras horas de trabajo, las grúas remolcaron el camión y liberaron la traza. El siniestro ocurrió esta madrugada y había obligado a paralizar el tránsito en ambas manos a la par de desviar por colectora.

El camión quedó cruzado sobre ambos carriles del Ramal Campana tras romper el guardarraíl. Captura C5N

El tránsito ya fue liberado luego de un corte total de la Autopista Panamericana, tras el vuelco de un camión con aceite en la madrugada de este jueves en el kilómetro 41,5 del Ramal Campana. El vehículo rompió el guardarraíl central y quedó atravesado sobre ambos carriles, provocando el desvío inmediato de todo el tránsito hacia la colectora.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras varias horas de trabajo, las grúas remolcaron el camión y liberaron la traza, aunque el corte se mantuvo durante algunos minutos más debido a las tareas de limpieza, confirmó TN.

El siniestro ocurrió a la altura de Ingeniero Maschwitz, cuando el rodado de gran porte perdió parte de su carga y quedó completamente cruzado en la traza. El derrame de aceite sobre la calzada generó una superficie extremadamente resbaladiza, lo que obligó a interrumpir la circulación en ambos sentidos.

Embed Caos total en Panamericana: volcó un camión de aceite y terminó obstruyendo los dos carriles y derramando la carga



Bomberos trabajan en el lugar



Mirá #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/wV4GpysR15 — C5N (@C5N) December 4, 2025 El tránsito fue desviado por la colectora del Ramal Campana, donde las demoras se volvieron críticas. Automovilistas reportaron hasta una hora para avanzar apenas dos kilómetros, mientras las filas de vehículos superaban los kilómetros 39 y 37. Con el ingreso del flujo habitual de la hora pico, la congestión continúa empeorando.

Las autoridades pidieron circular con paciencia y, en la medida de lo posible, optar por rutas alternativas como la Ruta 6 y la Ruta 26, especialmente para quienes viajan desde Campana, Zárate y otras localidades de la zona norte.

Operativo en marcha y trabajos de remoción Cuatro grúas trabajan desde temprano para liberar la autopista y remover el vehículo siniestrado. Personal de Autopistas del Sol (Ausol) también participa del operativo, enfocado principalmente en las tareas de limpieza del asfalto, que quedó cubierto por una cantidad significativa de aceite comestible. Técnicos y operarios colocan tensores y cables para iniciar la maniobra. panamericana Bomberos y grúas trabajan para remover el vehículo siniestrado y limpiar el derrame. Además del derrame masivo de aceite comestible, también se registró pérdida de combustible del tanque del camión, lo que obliga a extremar precauciones y a realizar una limpieza profunda del asfalto antes de habilitar el tránsito. Por ese motivo, estiman que el corte podría extenderse entre tres y cuatro horas, aunque no descartan que los trabajos se prolonguen hasta el mediodía. El estado del conductor y el avance de los trabajos El chofer del camión fue trasladado para recibir atención médica y se encuentra fuera de peligro. De acuerdo con las primeras informaciones, habría logrado salir del vehículo por sus propios medios tras el vuelco. Una ambulancia del SAME de Escobar lo trasladó a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín, donde recibió asistencia. Las autoridades continúan trabajando para normalizar la circulación, aunque estiman que la reapertura completa de la autopista demandará varias horas debido a la complejidad de la limpieza y del movimiento del rodado.

Temas Panamericana

Tránsito

accidente