Cuánto tengo que pagar de monotributo a ARCA por última vez en el año

El organismo fiscal recordó a los contribuyentes los montos y plazos para abonar la cuota total de diciembre 2025.

ARCA informó los montos para el pago del monotributo en diciembre 2025. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los montos y plazos del monotributo para el último mes de 2025. Los valores vigentes desde agosto se mantendrán hasta febrero de 2026, con ajustes basados en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en los últimos seis meses.

Los contribuyentes deben verificar su categoría actual antes de realizar el pago. El incumplimiento en los plazos genera recargos e intereses, y puede derivar en la exclusión automática del régimen. Además, las deudas impagas afectan el acceso a la obra social y al sistema previsional.

ARCA Escalas vigentes del monotributo ARCA publicó las escalas actualizadas para diciembre de 2025, con los siguientes límites de facturación anual por categoría:

Categoría A : $8.992.597,87

Categoría B : $13.175.201,52

Categoría C : $18.473.166,15

Categoría D : $22.934.610,05

Categoría E : $26.977.793,60

Categoría F : $33.809.379,57

Categoría G : $40.431.835,35

Categoría H : $61.344.853,64

Categoría I : $68.664.410,05

Categoría J : $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90 Cuánto tengo que pagar de monotributo, según mi categoría Los montos a abonar en diciembre de 2025 varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:

Categoría A : $37.085,74

Categoría B : $42.216,41

Categoría C : $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D : $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E : $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F : $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G : $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H : $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I : $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J : $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

