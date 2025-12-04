SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
4 de diciembre 2025 - 06:00

Cuánto tengo que pagar de monotributo a ARCA por última vez en el año

El organismo fiscal recordó a los contribuyentes los montos y plazos para abonar la cuota total de diciembre 2025.

ARCA informó los montos para el pago del monotributo en diciembre 2025.

ARCA informó los montos para el pago del monotributo en diciembre 2025.

Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los montos y plazos del monotributo para el último mes de 2025. Los valores vigentes desde agosto se mantendrán hasta febrero de 2026, con ajustes basados en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en los últimos seis meses.

Los contribuyentes deben verificar su categoría actual antes de realizar el pago. El incumplimiento en los plazos genera recargos e intereses, y puede derivar en la exclusión automática del régimen. Además, las deudas impagas afectan el acceso a la obra social y al sistema previsional.

Informate más
ARCA

Escalas vigentes del monotributo

ARCA publicó las escalas actualizadas para diciembre de 2025, con los siguientes límites de facturación anual por categoría:

  • Categoría A: $8.992.597,87

  • Categoría B: $13.175.201,52

  • Categoría C: $18.473.166,15

  • Categoría D: $22.934.610,05

  • Categoría E: $26.977.793,60

  • Categoría F: $33.809.379,57

  • Categoría G: $40.431.835,35

  • Categoría H: $61.344.853,64

  • Categoría I: $68.664.410,05

  • Categoría J: $78.632.948,76

  • Categoría K: $94.805.682,90

Cuánto tengo que pagar de monotributo, según mi categoría

Los montos a abonar en diciembre de 2025 varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:

  • Categoría A: $37.085,74

  • Categoría B: $42.216,41

  • Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

  • Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

  • Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

  • Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

  • Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

  • Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

  • Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

  • Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

  • Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias