El Gobierno decretó un nuevo feriado para diciembre que te dará un descanso extra antes de la Fiestas

Un nuevo feriado local altera la rutina de diciembre y ofrece una pausa inesperada.

El feriado de diciembre alcanzará a miles de trabajadores y brindará un día extra de descanso. Pixabay

En semanas intensas y llenas de compromisos, un día de pausa trae alivio y permite reorganizar la rutina. En ese equilibrio entre trabajo y descanso, muchas personas encuentran en un feriado una oportunidad real para respirar, ordenar pendientes y preparar las celebraciones sin la presión del cierre anual, lo que aporta bienestar cuando el año toca su tramo final.

En ese marco surge un nuevo día no laborable que modifica la agenda de un grupo puntual de trabajadores. La medida suma un descanso adicional y genera interés porque aparece en una semana cargada de actividades previas a las Fiestas.

feriado El nuevo feriado de diciembre alcanzará a una localidad bonaerense y ofrece un descanso extra en plena temporada de cierre anual. Pixabay A qué se debe el feriado el 17 de diciembre de 2025 El miércoles 17 de diciembre funcionará como feriado para los vecinos de la localidad bonaerense de Saavedra. Esta jornada especial se vincula con la celebración del aniversario de la fundación del distrito, un evento tradicional para la comunidad.

Este feriado local permite reforzar la identidad regional y sumar una pausa en la rutina. Aunque no impacta a toda la provincia, sí ofrece a los residentes y trabajadores de Saavedra la oportunidad de disfrutar un día extra de descanso en pleno diciembre.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril : Viernes Santo

: Viernes Santo Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador

: Día del Trabajador Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

: Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio)

: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio) Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

