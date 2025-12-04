Revelaron las búsquedas más populares de los argentinos en Google en 2025

La serie El Eternauta, el Papa Francisco y Franco Colapinto fueron algunos de los temas y personalidades que marcaron las exploraciones de mayor crecimiento durante el año.

Google presentó "El año en búsquedas" . Se trata del resumen anual que muestra cuáles fueron los términos más populares de los argentinos durante el 2025 en el navegador: deportes, series, películas y personalidades reconocidas formaron parte de la agenda nacional.

Las competencias deportivas, temas sociales y figuras públicas ocuparon un reconocido lugar dentro de las listas de “El año en búsquedas” en 2025. El primer lugar, lo ocupa la Copa Mundial de Clubes que se disputó entre junio y mitad de julio en EEUU. Como segundo lugar, se encuentra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) fue uno de los términos más populares de este año, mientras que calor excesivo pertenece al tercer lugar.

El cuarto lugar lo ocupa nuevamente el deporte con búsquedas relacionadas con la Selección de Fútbol Sub-20 de Argentina que llegó a la final contra Marruecos. En el puesto cinco se encuentra el nombre del Papa Francisco , quien falleció el 21 de abril de este año. Mientras tanto, el Padrón electoral ocupa el sexto lugar. El séptimo lugar se ubica la boxeadora argentina Locomotora Oliveras , quien falleció este año de manera repentina a causa de un ACV.

El octavo lugar es del PSG por su llegada a la final contra el Chelsea en el Mundial de Clubes y su participación en la Champions League. Por lo tanto, Franco Colapinto , quien continúa corriendo en la Fórmula 1, ocupa el noveno lugar. El Eternauta , la serie basada en el cómic de Héctor Oesterheld, está en el puesto número 10 y desde su estreno se convirtió en una de las series argentinas más vistas del año.

Franco Colapinto fue la figura argentina más popular del año, liderando el puesto número uno en esta lista. El ex Gran Hermano Thiago Medina y Cristina Fernández de Kirchner se encuentran en el segundo y cuarto lugar. La modelo Julieta Prandi ocupa el cuarto lugar; Robert Prevost, el Papa León XIV , pertenece al quinto lugar y Ander Herrera , el jugador español que debutó en Boca, ocupa el sexto puesto.

Por otro lado, la cantante Dua Lipa se encuentra en el séptimo lugar, la actriz Mercedes Oviedo, en el octavo, la productora Cris Morena en el noveno, y la artista y recientemente elegida como legisladora Karen Reichardt en el décimo lugar.

El futbol protagoniza los grandes acontecimientos

La Copa Mundial de Clubes, la Copa Mundial de Fútbol Sub 20, la Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol y la Liga de Campeones de la UEFA se encuentran dentro de los diez acontecimientos más populares del año ocupando el puesto uno, tres, cuatro y seis.

La ola de calor excesivo transitada por el país durante el mes de febrero ocupa el segundo lugar en la lista de Acontecimientos, mientras que la inundación de Bahía Blanca sufrida en marzo de 2025 tras un temporal ocupa el quinto lugar. Por otra parte, el Hot Sale, que tuvo lugar entre el 12 y 14 de mayo, se encuentra en séptimo lugar seguido por las Elecciones Legislativas de la Provincia de Buenos Aires en octubre; el Cónclave que tuvo lugar tras la muerte del Papa Francisco y, en el último lugar, el Paro General del 10 de Abril en el que se adhirieron todos los medios de transporte del país.

Las series y películas más buscadas

El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, ocupa el primer lugar en esta lista mientras que En el barro, dirigida por Sebastián Ortega, pertenece al segundo puesto. La película Homo Argentum, liderada por Guillermo Francella en la que interpreta a 16 personajes, se encuentra en el tercer lugar. En el cuarto puesto se encuentra Anora, el film estadounidense que ganó el Oscar como Mejor Película. El largometraje de terror Nosferatu que llegó a la Argentina en enero de este año, ocupa el quinto lugar dentro de la lista.

Las series El Juego del Calamar y Adolescencia se encuentran en el sexto y séptimo lugar respectivamente y las películas Destino final: lazos de sangre y Cómo entrenar un dragón se encuentran dentro de las diez búsquedas más populares. Por otro lado, Menem, la serie estrenada el 9 de julio y basada en el ex presidente de la Argentina, ocupa el noveno lugar.