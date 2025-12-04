Axel Kicillof logró el aval de la Legislatura para tomar deuda por más de u$s3.000 millones

La Legislatura destrabó el acuerdo con otras bancadas a partir de la creación de un fondo municipal de $350.000 millones, condonaciones de deudas COVID y cargos para la oposición en organismos.

La norma habilita nuevas obligaciones financieras por u$s3.685 millones. La negociación incluyó cambios en el Banco Provincia y fondos para municipios. Las claves.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto de Financiamiento por más de u$s3.000 millones enviado por el gobernador Axel Kicillof , una iniciativa que requería el apoyo de dos tercios de los votos y que llegó al recinto después de semanas de negociaciones intensas dentro del peronismo y con la oposición.

La propuesta avanzó esta madrugada primero en la Cámara baja con acompañamiento de 36 integrantes del bloque de Unión por la Patria, la UCR + Cambio Federal, Somos Buenos Aires, la Coalición Cívica, Nuevos Aires, Unión y Libertad y el PRO, que rechazó algunos puntos en particular, y alrededor de las 4 fue sancionada en el Senado.

El oficialismo logró reunir los dos tercios necesarios dado que, al momento de la votación -pasada la 1:40- había 88 diputados presentes sobre un total de 92 , y algunas ausencias estratégicas terminaron de allanar el camino para que el peronismo alcanzara la mayoría especial y pudiera avanzar con la sesión.

El acuerdo terminó de destrabarse cuando, en el tramo final de las negociaciones, los bloques aceptaron avanzar en una reforma de la carta orgánica del Banco Provincia, por la que pasa de ocho directores a nueve . También, crearon un consejo de directores asociados dentro de esa entidad crediticia, que tendrá tres vocales asociados y dos síndicos.

Así, con el posterior acuerdo del Senado, por el peronismo quedarán dentro del gobierno del Bapro cuatro dirigentes que pertenecen al Movimiento Derecho al Futuro: Julio Pereyra , Carlos Orsingher, Alejandro Formento y Carlos “Cuto” Moreno . En tanto, La Cámpora designó a Rodrigo " Rodra" Rodríguez y Laura González . El Frente Renovador nombró a los intendentes Javier Bordoni , de Torquinst, y Javier Osuna , de General Las Heras; y por el sector de los intendentes ubicaron a la senadora saliente Gabriela De María (del Partido de la Costa).

También se acordaron nombres para directores por la oposición: Matías Ranzini por el PRO, Fernando Rozas por los libertarios “blue” y los radicales Fernando Pérez y Marcelo Daletto.

Cámara de Diputados bonaerense Tras varios idas y vueltas, la Legislatura bonaerense aprobó el proyecto de Kicillof.

El paquete se completó con nuevos cargos para la oposición en el Consejo de Educación y en el Tribunal Fiscal de Apelación. En el primer organismo, fueron designados: Marcelo Zarlenga, Graciela Veneciano, Graciela Salvador, Graciela Ramundo, Rocío Ricciardelli, Aldana Ahumada, César Valicenti, Carlos Bonino, Silvio Maffeo y Josefina Mendoza. En el segundo, se nombró a: Virginia García, Gabriel De Pascale, Marcelo Giampaoli, Federico Carozzi, Cecilia Alejandra Oroz, Mariana Rodríguez, Ángel Villegas y María Fernanda Campo.

A partir de allí, los negociadores del Ejecutivo -Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis- terminaron de consolidar el entendimiento que ya venían trabajando con las distintas bancadas: la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, a distribuir entre los 135 municipios, por hasta $350.000 millones, sujeto a la colocación de toda la deuda solicitada, con una garantía de 250.000 millones a liquidarse en cinco cuotas en el primer semestre de 2026 y la condonación de las deudas municipales por los fondos COVID, una demanda sostenida por intendentes de todos los signos políticos.

Finalmente, se definió que el 70% del Fondo se repartirá entre los municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante financiará programas provinciales destinados a las comunas, gestionados por los tres ministerios con competencia en infraestructura, ambiente y transporte. Y habrá una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlexisGuerrera/status/1996453114942001368?s=20&partner=&hide_thread=false | Con la aprobación del Financiamiento en la @HCDiputadosBA, quedan selladas las tres herramientas clave que el gobierno bonaerense necesita para asistir a los municipios y no cortar las inversiones en materia de salud, educación y obra pública.



Fueron semanas arduas de… pic.twitter.com/Rjo3SC3glI — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) December 4, 2025

La escritura de este entendimiento también tuvo su propia interna: Kicillof debió primero ordenar las diferencias con sus socios de La Cámpora y del massismo, un paso indispensable para llegar a la mesa de negociación con la oposición sin frentes abiertos. Ese acuerdo interno se selló el lunes con la cesión del manejo de la Cámara de Diputados, que aprobó un esquema de presidencia rotativa entre el camporista Alejandro Dichiara, cercano a los intendentes, y el referente del Frente Renovador Alexis Guerrera. Las secretarías de mayor peso político también quedaron bajo esa sociedad, que terminó de alinearse detrás de la estrategia del gobernador.

La negociación llegó a un punto crítico cuando la discusión sobre las nuevas designaciones tensó al máximo a los bloques opositores. El diputado en uso de licencia y actual diputado de San Nicolás, Santiago Passaglia, amagó con reasumir su banca para votar en contra del proyecto. “Estoy dispuesto a asumir mi banca si de mí depende el resultado para voltear este acuerdo escandaloso entre Kicillof y buena parte de los que se hacen llamar oposición”, publicó en sus redes sociales.

Passaglia Guerrera Discusiones y cruces en el debate por el endeudamiento.

Pasado el mediodía, Passaglia se presentó en la Legislatura para intervenir en la negociación y volvió a cargar: “Quieren tomar una deuda millonaria para ampliar estructuras y repartirse sillones políticos en el Banco público de la provincia. No vamos a dejar que eso pase y perjudique a todos los habitantes de la provincia”. Su eventual regreso hubiera implicado un voto menos para el sector radical que acompañó el proyecto. Sin embargo, no pudo reasumir y, en medio de la tensión, llegó a ingresar al recinto, donde mantuvo un cruce con el presidente de Diputados, Guerrera.

Qué se votó

La iniciativa para solicitar financiamiento habilita operaciones por hasta US$ 3.635 millones, estructurados en dos tramos principales: uno por US$ 1.045 millones y otro por US$ 1.990 millones. Incluye además la emisión de Letras del Tesoro por hasta US$ 250 millones en 2026; la autorización a Buenos Aires Energía S.A. para tomar US$ 150 millones destinados a proyectos energéticos; y la habilitación a Aubasa para endeudarse por US$ 250 millones para obras de infraestructura.

El Gobierno fundamentó esta necesidad de tomar deuda en tres ejes: el pago de vencimientos en moneda extranjera heredados de la gestión de María Eugenia Vidal, dado que en 2026 caduca el equivalente a u$s2.500 millones, de los cuales u$s830 millones corresponden a compromisos en moneda extranjera, distribuidos en dos cuotas de u$s415 millones cada una.

También empleará los recursos para la reactivación de la obra pública provincial paralizada tras el recorte dispuesto por la administración de Javier Milei; y la cobertura de áreas de gestión afectadas por el déficit financiero generado por la caída de transferencias nacionales.

La palabra de los legisladores

“Construir esta mayoría requirió del compromiso y la responsabilidad de aquellos legisladores que, por encima de los intereses personales y sus respectivos posicionamientos políticos, pudieron priorizar el bienestar y el futuro de 17 millones de bonaerenses”, dijo Guerrera.

Para referirse a al proyecto de Financiamiento tomó la palabra el diputado marplatense de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, quien expresó: “El acceso al crédito que hoy se autoriza pasa por la instancia institucional correspondiente y está dentro del rango de compromisos que la generación de riqueza y producto de la Provincia de Buenos Aires puede afrontar”.

Sobre el cierre de la sesión, tomó la palabra el diputado provincial y presidente del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, quién destacó: “Esta Ley de Financiamiento que va a tener la Provincia de Buenos Aires va a permitir resolver muchos de los problemas que origina el gobierno nacional sobre nuestra provincia. (Hoy es el gobierno provincial quien repara esa ausencia de recursos que debiera proveer el Estado Nacional”.

Además, resaltó el trabajo legislativo de Unión por la Patria: “Hoy aprobamos el proyecto número 10 que envió el Ejecutivo bonaerense. El bloque del peronismo, que cuenta con 37 diputados sobre 92 totales, trabajó para que se obtuvieran leyes muy necesarias para la provincia”.

Y remarcó: “Aunque al gobierno nacional no le guste, vamos a seguir sosteniendo a la Provincia de Buenos Aires de pie para lograr que el peronismo vuelva a gobernar en la República Argentina”.

Cámara de Senadores bonaerense

En la Cámara alta, el senador y presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Feliú, detalló que “para poder brindar mayor certidumbre y ante el reclamo legítimo de los intendentes, se van a garantizar 250 mil millones de pesos en 5 pagos fijos”.

También destacó la creación de una Bicameral de “Seguimiento de la Emergencia de la situación Económica de la Provincia de Buenos Aires y los Municipios”. Feliú definió a la Ley de Financiamiento como una herramienta “absolutamente razonable que no solo permitirá cumplir con los compromisos, sino mantener la inversión de obra pública y asistencia directa a los 135 municipios, sin ningún tipo de discrecionalidad”.

Los apoyos

En la previa, un pronunciamiento del Foro de Intendentes Radicales también contribuyó a ordenar a la tropa opositora. A través de un comunicado dado a conocer anoche, los jefes comunales reclamaron acompañar el esquema de endeudamiento solicitado por Kicillof y remarcaron que los municipios necesitan “previsibilidad” para sostener la gobernabilidad y planificar obras "en un contexto económico que incrementa las demandas ciudadanas y presiona las finanzas municipales".

En paralelo a las negociaciones políticas, los sindicatos estatales bonaerenses -CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, CGT Regional La Plata y gremios de ATE- se movilizaron esta tarde a la Legislatura para reclamar que se sancione la Ley de Financiamiento. En un documento presentado en Diputados advirtieron que “sin estos instrumentos básicos de gestión se pone en serio riesgo el funcionamiento del Estado en Salud, Educación, Justicia, Seguridad y Obra Pública, y muchos municipios podrían no afrontar salarios y aguinaldos”.

Los gremios señalaron además la necesidad de contar con fuentes de financiamiento que permitan recuperar el poder adquisitivo en paritarias y sostener políticas públicas frente al “endeudamiento no sostenible heredado del Gobierno anterior”, enfatizaron que el retraso en la aprobación de la norma implica falta de recursos para escuelas, medicamentos y servicios esenciales, y reclamaron que la Legislatura debe otorgar al Ejecutivo las herramientas necesarias “para gestionar en favor de las mayorías populares”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/colodeisasi/status/1996297455537696963?s=20&partner=&hide_thread=false Las centrales sindicales presentamos un documento en la legislatura provincial donde planteamos la necesidad que se voto el financiamiento que el gobierno de @Kicillofok necesita para poder seguir cumpliendo con las obligaciones y funcionando como provincia.



Basta de asfixia por… pic.twitter.com/D98lUrJWbO — Oscar Colo de Isasi (@colodeisasi) December 3, 2025

El pedido de Kicillof

Hace 10 días, el gobernador logró que se sancionen las leyes de Presupuesto e impositiva. La denominada "Ley de Leyes" proyecta un gasto total de $43 billones, con fuerte inversión en infraestructura, promoción y asistencia social, salud, educación y seguridad. mientras que la Ley Fiscal incorpora una baja nominal en la patente y no prevé aumentos reales en el resto de los tributos.

Pero, ante la demora para que avance el endeudamiento, el lunes pasado -acompañado por intendentes, gremios, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos- Kicillof denunció “una asfixia financiera” por parte de la Nación contra las finanzas bonaerenses y pidió a la Legislatura que avance con la iniciativa “necesaria para dar respuestas en tiempos difíciles”.

Kicillof, Magario, intendentes, gremios y legisladores

Evaluó que el Endeudamiento será para poder defender "a los 17 millones de bonaerenses" frente a lo que definió como un “asedio financiero” del Gobierno nacional; calificó de “robo” los recortes que el gobierno de Milei aplicó sobre la jurisdicción y denunció: “Nos robaron 12,9 billones de pesos”.

"No pedimos fondos extras ni obras faraónicas. Es lo que solicitan todas las provincias para sostener su funcionamiento normal", aclaró y sostuvo que la herramienta "permite cumplir obligaciones sin recortar lo esencial" y completó :“No estamos dispuestos a afrontar vencimientos de una deuda que no tomamos con recursos que deberían destinarse a salud o educación. La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento y del orden económico y social de la provincia".

Tras varias semanas de tensiones internas, negociaciones cruzadas y sesiones frustradas por falta de quórum, el gobierno bonaerense finalmente obtuvo la herramienta que buscaba: la autorización legislativa para avanzar con el financiamiento y encarar un 2026 marcado por vencimientos, obra pública detenida y una fuerte caída de recursos nacionales.