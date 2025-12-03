Subte B: liberarán accesos a la estación Lacroze durante la mañana del jueves por una denuncia de abuso + Seguir en









La medida se realizará como señal de alerta por una denuncia de acoso y violencia laboral contra una trabajadora de limpieza.

Los accesos de la estación Lacroze del Subte B serán liberados el jueves por la mañana. Gobierno de la Ciudad

Los trabajadores del Subte B liberarán los accesos a la estación Federico Lacroze este jueves 4 de diciembre, en el horario de 7 a 8 de la mañana, en el marco de una medida de visibilización por una denuncia interna que generó fuerte preocupación entre el personal.

La decisión apunta directamente al manejo que la empresa concesionaria hizo del episodio denunciado por Araceli Pintos, quien habría sido víctima de acoso por parte de un agente de policía dentro del espacio laboral, según informó NA.

El comunicado de los trabajadores del Subte En un comunicado, los trabajadores sostuvieron que, tras la presentación de la denuncia, la empresa “defendió al acosador” y procedió a trasladar a Pintos a otra línea, mientras que el presunto agresor mantuvo su puesto sin sanción alguna.

El reclamo agrega que la concesionaria habría ejercido violencia laboral a través de supervisores y que, finalmente, la trabajadora fue desvinculada. “Pretendían que Araceli soportara y callara el abuso del personal policial y la violencia de los supervisores si quería quedar efectiva”, denunciaron.

Los empleados afirmaron que el caso se inscribe en un “avance de prácticas persecutorias” que, según sostienen, violan el convenio colectivo, las normativas vigentes y las leyes de igualdad y género que la empresa “dice defender de manera hipócrita”.

Además, recordaron que la red de subterráneos atraviesa una crisis sanitaria vinculada a la presencia de asbesto cancerígeno, problema que -según remarcan- provocó contaminación, afectación y hasta muertes entre trabajadores. También denunciaron actitudes antisindicales, falta de inversión y deficiencias en el mantenimiento. Los empleados del Subte B advirtieron que no descartan nuevas medidas de fuerza en los próximos días si no obtienen respuestas satisfactorias por parte de la empresa.