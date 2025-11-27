Choque en la Panamericana: un camión se incrustó contra un puente y generó demoras + Seguir en









El vehículo intentó pasar debajo de la estructura en Avenida Olivos, a la altura del kilómetro 36 en el ramal Pilar.

La Policía de la Provincia y el equipo de seguridad vial se presentaron en el lugar y coordinaron las maniobras necesarias para que el camión pudiera salir a través de la rama de salida anterior al puente.

Un camión que llevaba un conteiner y transitaba por el carril lento de la Autopista Panamericana chocó contra el Puente Los Olivos, a la altura del kilometro 36 sobre el ramal Pilar. El hecho provocó demoras y el corte del tránsito.

Ocurrió este jueves por la tarde cuando el conductor del vehículo intentó pasar por debajo de una estructura de hormigón que, según los carteles colocados en la zona, tenía una altura máxima de 4,10 metros. El choque provocó que la parte trasera del camión quede inclinada y apoyada únicamente sobre las ruedas del lado derecho. Fue así como parte de la carga terminó cayendo.

Además, la Policía de la Provincia y el equipo de seguridad vial se presentaron en el lugar y coordinaron las maniobras necesarias para que el camión pudiera salir a través de la rama de salida anterior al puente. A pesar del incidente, ninguna persona fue herida ni se registraron daños significativos en la estructura.

Cómo se encuentra ahora la Panamericana tras el incidente Las autoridades dispusieron un desvío hacia el ramal Escobar, permitiendo un retorno por la ruta 26 para los conductores afectados por el corte de la autopista. Aunque el tránsito quedó liberado, las demoras continuaron en el inicio de la vuelta a casa.

