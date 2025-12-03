Piden testigos para esclarecer un incidente vial en Monserrat donde murieron dos mujeres Por Vanesa Petrillo + Seguir en









Las autoridades están investigando el siniestro del viernes 28 de noviembre pasado, donde se produjo un fuerte choque entre una camioneta y un auto en Avenida Huergo sentido al sur, a metros de la avenida Belgrano.

Así quedaron los vehículos tras el choque en Monserrat.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°2, Santiago Vismara, solicita la colaboración para dar con testigos que permitan esclarecer el incidente vial ocurrido el viernes 28 de noviembre pasado, cuando una camioneta y un automóvil chocaron en el barrio de Monserrat, cerca de las 22. Como consecuencia de ello, dos mujeres jóvenes fallecieron.

Aquella noche, entre las 21.45 y las 22.15, una camioneta Amarok color azul y un auto Citroën C3 color circulaban sobre la Avenida Huergo sentido al sur, a metros de la avenida Belgrano y en el límite con el barrio de Puerto Madero, cuando por razones que aún intentan establecerse, colisionaron. Una de las víctimas era la conductora del auto.

Por ello, se solicita a todas aquellas personas que puedan aportar información sobre el hecho, que se comuniquen con la fiscalía al teléfono (011) 7092-6021/2 o al correo electrónico [email protected].

Choque fatal en Monserrat: cómo fue el incidente El hecho tuvo lugar en la intersección de las avenidas Belgrano e Ingeniero Huergo. Por causas que aún son materia de investigación pericial, chocaron una camioneta VW Amarok y un Citroën C3. Además de la conductora del auto, también murió por el choque una ciclista que circulaba por la zona.

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, detalló la cronología del operativo: "El primer llamado al 107 ingresó a las 21:53. Al llegar, nos encontramos con un impacto violento entre una camioneta y un Citroën, el cual terminó prácticamente abrazado a un árbol debido a la fuerza del choque".

La conductora, de 24 años, murió en el lugar luego de quedar atrapada dentro del auto chocado. "Lamentablemente, no se pudo hacer nada para reanimarla", confirmó Crescenti. A su vez, la segunda víctima fue la ciclista de 27 años. Si bien fue trasladada al Hospital Cosme Argerich en estado crítico, falleció después de su ingreso, luego de no responder a las maniobras de reanimación que se llevaron a cabo en el shock room.