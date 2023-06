Carl Allen regresa a la Argentina por segunda vez: ¿dónde verlo?

image.png El baterista trabajó con reconocidos artistas, como Freddie Hubbard, Jackie McLean y Rickie Lee Jones.

Allen es uno de los bateristas más importantes de los últimos 40 años en la historia del Jazz. Con una exhaustiva agenda de grabaciones, giras y enseñanza, es como sideman con Christian McBride and Inside Straight, Benny Golson y otros. Además, es el líder de The Carl Allen Quartet así como The Art of Elvin, una banda tributo dedicada a sus dos influencias percusionistas: Art Blakey y Elvin Jones, formada después de la muerte de Jones en 2004.