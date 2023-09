Carmen Barbieri y su confesión en una cita romántica: "Fue mi culpa"

“Yo ahora estoy sola, tengo a mi hijo, y a mis perritos. Todo lo que hago es por mí y por el laburo. A él lo conozco hace mucho tiempo, es del medio y lo quiero. Es un productor importante, pero no lo voy a decir”, advirtió.

Sin embargo, no se pudo reprimir, y añadió: “Es mediano, no es ni alto, ni bajo. Es joven como yo, ronda los 60 años y es morocho. No sé su signo, tampoco sé el de mis mejores amigos. Me gusta porque es una persona muy derecha, es exitoso en lo que hace, porque es trabajador”.

carmen barbieri

Carmen Barbieri tuvo que admitir que la cita finalmente no se concretó

Sin embargo, y pese a la expectativa, los planes quedaron truncos y en su programa Carmen contó que el esperado encuentro con el empresario finalmente no se dio.

“Tenías una cita con un productor”, le recordó Sebastián Pampíto Perelló Aciar, panelista del ciclo que se emite por la señal Ciudad Magazine.

“No vino. Dijo que le daba vergüenza. Todos lo conocen. Pero era para que vea el show, cenar y después se va a su casa”, contestó Carmen, quien por otro lado aseguró que el hombre en cuestión vive cerca de Santa Fe.

Ante la insistencia de sus compañeros, algo apesadumbrada, dijo: “Nada, ya está, ya fue, seremos amigos”.

“Yo lo esperaba, pero ya está. Tampoco me plantó. Es un amor, es un caballero, pero ya está, porque yo lo esperé el fin de semana”, dijo Carmen como queriendo dar por terminada cualquier tipo de posibilidad de remontada con el hombre en cuestión.

“No iba a venir porque yo soy muy charlatana, ya conté todo, que me iba a encontrar con él y él no quiere que yo cuente. La cagué yo, tengo yo la culpa”, cerró Barbieri, divertida con la situación pese a todo.