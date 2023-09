Lotocki sigue en libertad: rechazaron un nuevo pedido de detención

Tras esta nueva denuncia, encabezada por el actor uruguayo Raphael Dufort , el juez, quien subroga el juzgado número 60 de Instrucción, entendió que no había riesgo procesal para detener a Lotocki: "El imputado siempre ha estado a derecho y ha dado cabal cumplimiento a las pautas impuestas en el marco de la causa al concederle la excarcelación y mantener su libertad ambulatoria en el auto de procesamiento)", explicó el juez. " No observo riesgo procesal que implique ordenar el encarcelamiento preventivo del imputado", concluyó.

La Cámara Nacional de Casación tiene a estudio la apelación por la condena a cuatro años de cárcel por cuatro hechos -que incluyen las lesiones originarias de Silvina Luna- mientras que la Cámara del Crimen debe pronunciarse sobre el procesamiento por la muerte del empresario Cristian Zárate, ocurrida en 2021.

Ese mismo tribunal rechazó hace pocos el planteo de la defensa de Lotocki para que la Corte Suprema revisara la inhabilitación provisoria de su matrícula para ejercer como médico.

En ese contexto, el fiscal de primera instancia Lucio Herrera y su colega de juicio Sandro Abraldes habían pedido la detención preventiva del médico.

El juez Rabbione concedió de manera acotada el pedido del fiscal para que la Causa Dufort "sea investigada y analizada en el contexto global de las demás denuncias aludidas y, en su caso, se tomen las medidas que entienda pertinente".

Raphael Dufort se sumó a las denuncias contra Lotocki

El actor uruguayo se sumó a las denuncias contra Lotocki luego de que el médico lo operara en 2008 y le dejara graves complicaciones de salud.

El artista había hablado de su salud hacía pocos días en una entrevista en El Trece y había apuntado contra el cirujano: "Mi caso fue por la mala praxis que tuve en Uruguay. Vi una publicidad en una revista donde ofrecía rellenos y era un poco lo que estaba buscando. Fui al consultorio de Pellegrini y Córdoba, me atendió, y me dijo que no necesitaba una rinoplastía sino que había un producto que era la última tendencia en cirugía plástica que era el tema de los rellenos", sostuvo, sobre el origen de las complicaciones de salud que tuvo posteriormente.

Más adelante, cuando vio que el procedimiento no había dado los resultados que estaba buscando, se dio cuenta del problema que le había causado el producto inyectado: "Después me fui a sacar el producto. Lo esperé hasta que me atendió y no tuvo más remedio. Le dije que iba a que me arregle eso, porque no podía vivir con el dolor. Aparte, quedó totalmente deforme", aseguró.

Desde la cirugía, Dufort tuvo graves problemas de salud: tiene cálculos renales que se generan por la descalcificación y que el calcio no lo puede filtrar el riñón. "Me tuvieron que poner seis catéteres, tres en cada riñón en los últimos 11 años", reveló.