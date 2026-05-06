Netflix lanza la nueva temporada de Devil May Cry el 12 de mayo: una historia más intensa y un nuevo enfoque

Nuevos episodios de la adaptación basada en Capcom llegan, con una trama más oscura y centrada en el pasado de los protagonistas.

La continuación profundiza en el conflicto entre hermanos y eleva el nivel de acción visto en la primera entrega.

La serie animada Devil May Cry regresa con su segunda temporada el próximo 12 de mayo en Netflix , en uno de los estrenos más relevantes del mes dentro del catálogo de anime y adaptaciones de videojuegos. La continuación retoma directamente los de la primera entrega, pero con un giro narrativo más profundo centrado en el pasado de sus protagonistas y en la expansión del conflicto entre el mundo humano y el demoníaco.

El estreno forma parte del calendario oficial de lanzamientos de mayo de la plataforma, donde la serie aparece como uno de los regresos más esperados junto a otras producciones destacadas. La fecha fue confirmada tanto en anuncios oficiales como en tráilers difundidos por la propia compañía, consolidando el 12 de mayo como un día que muchos esperan: el regreso de Dante.

La segunda temporada pone el foco en el pasado de los hermanos Dante y Vergil. La trama incluye flashbacks que muestran su infancia y el evento traumático que marcó su destino, un punto central en la mitología de la saga.

Según adelantos y reportes previos al estreno, la nueva tanda de episodios desarrollará con mayor detalle la relación entre ambos personajes, que ya había quedado planteada en el cierre de la primera temporada con la revelación de que Vergil seguía con vida.

La presencia de Vergil como antagonista o figura ambigua será uno de los ejes principales, con un conflicto que va más allá del enfrentamiento físico y se apoya en tensiones familiares, ideológicas y emocionales.

La historia retoma inmediatamente después de los eventos finales de la primera temporada, que dejó múltiples líneas abiertas. Entre ellas, la alianza de Vergil con fuerzas demoníacas y la amenaza creciente del inframundo sobre la Tierra.

En esta nueva etapa, el protagonista deberá enfrentarse a enemigos más poderosos y a una guerra de mayor escala entre dimensiones. Distintos adelantos sugieren que la narrativa tendrá un tono más oscuro y ambicioso. La serie continuará incorporando elementos del universo original de los videojuegos, incluyendo referencias a personajes y eventos clave en la historia.

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La serie sigue bajo la dirección creativa de Adi Shankar, quien ya estuvo al frente de la primera temporada. En esta nueva entrega, el propio creador anticipó que el enfoque será menos predecible y evitará estructuras repetitivas.

La intención, según declaraciones vinculadas a la producción, es que la segunda temporada funcione como una evolución del proyecto, alejándose de una narrativa más episódica para apostar por una historia continua y con mayor desarrollo.

En lo visual, la animación vuelve a estar a cargo de Studio Mir, responsable también de la primera temporada. Los avances muestran mejoras en la fluidez de las escenas de combate y una mayor complejidad en los detalles.

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Trailer de la segunda temporada de Devil May Cry

Embed - Devil May Cry: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Qué cambia respecto a la primera entrega

Uno de los puntos más relevantes de esta segunda temporada es el cambio de escala. Mientras que la primera funcionaba como introducción al universo y sus personajes, la nueva entrega amplía el conflicto hacia una dimensión más grande.

El protagonista no solo enfrenta enemigos individuales, sino que se ve involucrado en una guerra que amenaza con alterar el equilibrio entre mundos. Esto significa un aumento en la intensidad y complejidad de la trama. También se espera una evolución en el personaje de Dante, que pasará de un rol más reactivo a uno con mayor peso en las decisiones que afectan el desarrollo de la historia.

La primera temporada, estrenada en 2025, tuvo una recepción positiva tanto del público como de la crítica, lo que llevó a una rápida confirmación de su continuidad. En ese contexto, la segunda temporada llega con expectativas altas.

El objetivo de la producción es consolidar la serie como una de las adaptaciones de videojuegos más relevantes dentro del streaming. Para lograrlo, apuesta por una combinación de acción, desarrollo de personajes y expansión del universo narrativo.