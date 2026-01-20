Carnaval 2026: comenzaron las reservas del próximo finde largo y Brasil es el destino más elegido

El feriado de febrero empieza a mover consultas tempranas, con playas del exterior al frente y opciones nacionales que ganan lugar para el fin de semana XL.

El primer fin de semana extra largo de 2026 aparece como una oportunidad tentadora para cortar la rutina, y eso se refleja en las consultas que llegan a agencias de viajes y plataformas online. Carnaval vuelve a funcionar como disparador de planes, incluso en un contexto económico que invita a pensar cada gasto dos veces.

Quienes viajan seguido saben que reservar con tiempo suele marcar la diferencia, sobre todo cuando se trata de fechas fijas y alta demanda. Pasajes, hoteles y paquetes muestran mayor disponibilidad ahora que a último momento, algo que muchos viajeros aprendieron a fuerza de experiencia.

También influye el tipo de escapada. Para algunos, el fin de semana de Carnaval es sinónimo de playa y calor; para otros, apenas una excusa para sumar días de descanso. Esa diversidad explica por qué conviven destinos internacionales y propuestas dentro del país, con Brasil encabezando las preferencias.

En 2026, el feriado de Carnaval se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero , lo que configura el primer fin de semana largo XL del año. Para quienes pueden tomarse un día adicional, la combinación permite armar hasta cinco o seis jornadas fuera de casa, un esquema ideal para viajes regionales.

La fecha cae en plena temporada de verano, con temperaturas altas en gran parte de Sudamérica. Eso explica el interés temprano, especialmente entre familias y grupos que necesitan coordinar agendas, vacaciones laborales y presupuesto.

Carnaval 2026: cuáles son los destinos más elegidos

Brasil aparece al tope del ranking. Río de Janeiro, Florianópolis y el nordeste brasileño concentran buena parte de las búsquedas, impulsadas por conectividad aérea, playas extensas y una oferta turística aceitada. El atractivo cultural del Carnaval brasileño suma un condimento extra, incluso para quienes no planean ir a los desfiles.

En el plano local, el litoral argentino mantiene protagonismo. Entre Ríos y Corrientes siguen captando viajeros por sus carnavales tradicionales, con comparsas, corsos y propuestas familiares. También hay movimiento hacia la Costa Atlántica, especialmente en destinos con infraestructura consolidada.

Chile y Uruguay aparecen como alternativas para escapadas más cortas, mientras que algunos viajeros miran hacia el norte argentino, combinando paisaje y festividades regionales. No hay una sola tendencia, y eso habla de un público que ajusta sus decisiones según el bolsillo y las expectativas.

Cuánto valen los paquetes para Carnaval 2026

Los valores todavía muestran dispersión y dependen de múltiples variables como la fecha de compra, el tipo de alojamiento, el transporte y la duración del viaje. Para Brasil, los paquetes suelen partir desde cifras intermedias para estadías cortas y escalan rápidamente en destinos premium o fechas pico.

En el mercado interno, los costos resultan más accesibles, aunque también suben cuando se trata de noches centrales de Carnaval. Hoteles y cabañas del litoral suelen exigir estadías mínimas, un detalle a tener en cuenta.

Las agencias coinciden en un punto que es quien tenga decidido viajar, probablemente encuentre mejores opciones ahora que más cerca de febrero. Aun así, la incertidumbre económica obliga a muchos a avanzar con cautela, comparar y, en algunos casos, esperar definiciones.