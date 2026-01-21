¿Cuáles son las 4 fases de un incendio forestal y por qué se reactivan los focos?

Los incendios en la Patagonia afectan más de 22.000 hectáreas, incluyendo Puerto Patriada, El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces.

Las altas temperaturas, los vientos intensos y la baja humedad mantienen activos los incendios en la Patagonia.

Desde hace semanas, la Patagonia atraviesa un verano crítico por los incendios forestales que afectan las provincias de Chubut y Santa Cruz . Los focos activos más importantes se encuentran en Puerto Patriada, El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces , donde el fuego arrasó bosques nativos, pastizales y zonas rurales, y obligó a decenas de familias a autoevacuarse .

Las altas temperaturas , la humedad extremadamente baja y los vientos intensos provocaron su reactivación, dificultando las tareas de contención y exigiendo guardias permanentes de brigadistas, bomberos y vecinos.

Hasta ahora, se estima que más de 22.000 hectáreas resultaron afectadas , y el uso de drones y recorridas a pie en sectores de difícil acceso es clave para monitorear el avance. A continuación, conocé los detalles.

Los incendios forestales atraviesan cuatro etapas que determinan cómo se planifica y ejecuta su control. Entre ellas, se encuentran:

Un incendio forestal puede reavivarse, incluso después de haber sido controlado, debido a factores climáticos y ambientales . En la Patagonia, por ejemplo, estuvo relacionado a las altas temperaturas y los vientos fuertes , condiciones que secan la vegetación y facilitan que el fuego se propague nuevamente.

Extinguido : no hay material combustible encendido dentro del perímetro afectado y no existen condiciones que puedan reactivar el fuego . En esta etapa, los brigadistas se centran en operaciones de patrullaje y monitoreo para garantizar su control.

Controlado: se alcanza cuando se detiene tanto el avance como la propagación más allá de las líneas establecidas. Acá, la prioridad es asegurarse de que no queden brasas activas ni puntos calientes que puedan generar nuevos focos.

Estabilizado : el fuego aún no está controlado, pero su comportamiento se vuelve más predecible dentro del pronóstico de los bomberos. Las tareas se enfocan en limitar la propagación y evitar reavivamientos , mediante vigilancia constante y acciones de enfriamiento.

Activo : es la fase inicial, cuando el fuego se propaga rápidamente y avanza sin límites . Alimentado por vegetación seca , altas temperaturas y vientos fuertes, se vuelve imprevisible y requiere intervención inmediata para evitar que se extienda a las comunidades.

Además, los incendios en zonas de difícil acceso, como cañones o valles frondosos, pueden ocultar brasas que permanecen calientes por horas o días, esperando condiciones favorables para reactivarse.

Este fenómeno obligó a brigadistas en lugares como el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada a mantener guardias y recorridas, usando drones y patrullajes a pie para detectar focos escondidos.

El rol del humano también es un papel importante. En algunos casos, los incendios intencionales o negligencias en las quemas controladas pueden generar zonas activas en áreas ya afectadas.

Los focos de incendio que siguen activos en la Patagonia

La situación en la Patagonia continúa siendo crítica y las condiciones climáticas son un factor determinante: el Servicio Meteorológico Nacional prevé altas temperaturas durante toda la semana sin precipitaciones significativas en los próximos días.

En Puerto Patriada, el incendio afecta unas 11.970 hectáreas y más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad, participan en el operativo.

Se utilizan medios aéreos como aviones hidrantes AT-802 y helicópteros Bell 407, además de maquinaria pesada y unidades móviles. La estrategia combina rotaciones de personal cada ocho horas, recorridas permanentes y enfriamiento de puntos calientes, dado que cualquier cambio en las condiciones puede provocar reactivaciones.

La buena noticia es que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció en NA que “después de más de una semana de trabajo ininterrumpido, y un amplio despliegue de recursos humanos y materiales, hoy podemos anunciar que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% y ya no hay riesgo para las localidades vecinas”.

En la zona de El Hoyo y Epuyén, las llamas destruyeron bosques nativos, pastizales, alambrados y parte de la infraestructura rural. El clima extremo, con temperaturas cercanas a los 30°C y humedad relativa del 23%, generaron un escenario que obligó a muchos vecinos a evacuarse de manera preventiva.

Las autoridades locales insisten en que, pese a la magnitud del fuego, el turismo en la región no corre riesgo, aunque recomiendan precaución y respetar las restricciones de tránsito y navegación establecidas en las zonas afectadas.

El Parque Nacional Los Alerces, por su parte, enfrenta incendios de comportamiento extremo en sectores como Punta Mattos y Arroyo Braese, con más de 12.000 hectáreas comprometidas. Algunos focos que previamente habían sido controlados se reactivaron debido a las condiciones climáticas.

Para monitorear estas áreas, se usan drones que permiten identificar columnas de humo y puntos calientes antes del ingreso de las cuadrillas.

Por otro lado, Torre confirmó a LN+ que algunos de los incendios fueron provocados de manera intencional y que la investigación judicial avanza. “Por primera vez en mucho tiempo vamos a dar con los responsables”, afirmó, y señaló que la recompensa es de 50 millones de pesos.

“La sociedad va a exigir que la pena sea coherente con la magnitud del daño”, añadió.

Aunque la lluvia trajo algo de alivio, el presidente de Bomberos de El Bolsón, Juan Carlos Martínez, advirtió en "La Nación" que el escenario continúa siendo inestable: el fuego permanece dentro de los árboles y se reactiva con viento y altas temperaturas. “Lo peor que nos puede pasar es bajar la guardia”, remarcó.