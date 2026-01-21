Ciberseguridad en la Argentina: cuáles son los avances y cuáles los desafíos pendientes frente al delito digital

Un relevamiento realizado por expertos evidenció la situación actual del país en materia de ataques cibernéticos. La situación oscila entre la consolidación de pilares legales y algunas falencias estructurales que persisten.

La Argentina atraviesa un proceso de transformación en materia de ciberseguridad , en un escenario atravesado por el crecimiento sostenido de los ciberataques y por el impacto económico que estos generan sobre empresas y organizaciones. Si bien el país logró consolidar ciertos pilares legales y organizacionales, todavía exhibe falencias estructurales que limitan su capacidad para enfrentar con mayor solidez el ciberdelito .

Según un relevamiento elaborado por Incode Technologies y Endeavor , el país se ubica en una etapa de “ evolución ” dentro del índice global de ciberseguridad .

El diagnóstico señala que existen bases normativas y técnicas ya establecidas, aunque advierte una “necesidad urgente de invertir en capital humano y fortalecer la cooperación para alcanzar un estadio más avanzado de madurez digital”.

El informe precisó que la Argentina se posicionó en el nivel T4 , correspondiente a países en evolución. Esto implica que superó la fase inicial de construcción de capacidades , pero aún no alcanzó un grado avanzado de desarrollo.

Las principales fortalezas se concentraron en los planos legal , técnico y organizacional , incluso por sobre otros países.

En contrapartida, el desempeño resultó bajo en dos dimensiones clave, los cuales son el desarrollo de capacidades y la cooperación.

En ese sentido, el estudio detectó deficiencias en campañas de concientización, programas educativos específicos y esquemas de incentivos orientados a formar profesionales especializados en ciberseguridad.

La necesidad de cooperación

El documento también subrayó que el país necesita profundizar alianzas público-privadas, incrementar su participación en acuerdos internacionales y promover una mayor colaboración interinstitucional para robustecer su estrategia digital.

Este escenario se explica, en parte, por el contexto regional. Durante 2025, las organizaciones de América Latina enfrentaron un promedio de 2.803 ataques semanales, muy por encima del promedio global de 1.984.

La región se ubicó así como la tercera con mayor volumen de ataques por organización, detrás de África (3.365) y Asia-Pacífico (2.874).

Las amenazas más frecuentes y la necesaria inversión

El informe destacó que el 68% de las empresas identifica al phishing y la ingeniería social como las principales amenazas, superando al ransomware (54%) y a las brechas de datos (38%).

“Las pérdidas financieras y la frecuencia de intentos superan ampliamente los promedios globales, mientras la exposición crece de forma desigual entre corporativos y startups”, indicó el reporte.

En ese marco, durante 2025 el costo promedio de una brecha de datos en América Latina alcanzó los u$s 3,81 millones, mientras que el tiempo medio para identificar y contener un incidente se extendió a 277 días, de los cuales 207 correspondieron a la detección y 70 a las tareas de contención.

Ciberseguridad en argentina 2026 DJ

Otro punto crítico señalado por Incode y Endeavor fue la distancia entre la percepción y la práctica. Aunque el 65% de las organizaciones de la región aseguró estar preparada para enfrentar amenazas digitales, solo el 17% realizó evaluaciones de seguridad de manera mensual o continua, y un 10% nunca efectuó una evaluación formal.

Además, el 36% de las entidades reconoció que su nivel de inversión en ciberseguridad resultó insuficiente, lo que refuerza la necesidad de pasar de respuestas reactivas a un enfoque estratégico e integral, alineado con los modelos de negocio.

La situación de América Latina

En este contexto, el informe advirtió que América Latina se encuentra “en una encrucijada”, donde la aceleración de la transformación digital representa tanto una oportunidad como un riesgo si no se acompaña con inversión en talento, marcos regulatorios inteligentes y cooperación regional.

“La ciberseguridad dejó de ser un reto técnico para convertirse en una decisión estratégica que define la sostenibilidad y competitividad de las empresas.

Desde Endeavor, vemos la resiliencia digital como un multiplicador de confianza e innovación en el ecosistema emprendedor”, afirmó Vincent Speranza, Managing Director de Endeavor en América Latina.

Por su parte, Iñigo Castillo, General Manager LATAM de Incode, sostuvo: “La identidad digital es la infraestructura crítica que sostiene el crecimiento económico y la innovación”.