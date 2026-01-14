No es Entre Ríos: la provincia argentina que se destaca por sus festejos de Carnaval llenos de tradición y artistas de renombre

Jujuy vuelve a ocupar ese lugar con un Carnaval que combina rituales ancestrales, despliegue artístico y una participación social que va más allá del espectáculo. No se trata solo de corsos, ya que es identidad compartida, memoria viva y encuentro.
La agenda incluye comparsas, ceremonias populares, música en vivo, cerros protagonistas y propuestas culturales que atraen al turismo internacional.
En pueblos y ciudades, el festejo se expresa con códigos propios. El desentierro del diablo, las comparsas barriales, la música que baja desde los cerros y el color de los trajes hablan de una celebración que no se improvisa. Todo convive con escenarios formales y grillas que convocan a figuras reconocidas, algo que atrae a visitantes de todo el país y también del exterior.
Como todo evento masivo, el Carnaval jujeño también enfrenta tensiones que van desde la necesidad de cuidar tradiciones frente a la demanda turística hasta el impacto económico en comunidades pequeñas y la logística en un territorio con distancias largas. Entre lo ritual y lo festivo, Jujuy sostiene una propuesta que no pierde raíz.
Carnaval 2026 en Jujuy: actividades y fechas destacadas
El calendario 2026 ya tiene fechas orientativas confirmadas por organismos provinciales y municipios, con actividades que se extienden desde fines de enero hasta los primeros días de marzo, dependiendo de cada localidad. El eje simbólico sigue siendo el desentierro del diablo, que abre el ciclo carnavalero, y el posterior entierro, cuando todo vuelve a su cauce habitual.
En la capital y en ciudades como San Pedro, Palpalá o Perico, se esperan corsos con comparsas tradicionales y agrupaciones invitadas. Allí se mezclan bombos, sikus, bronces y cumbia norteña, en una postal donde conviven generaciones.
En la Quebrada de Humahuaca, en cambio, el tono es más comunitario, concelebraciones diurnas, harina, albahaca y rituales que se transmiten de familia en familia. La Pachamama ocupa un lugar central y no es un detalle menor.
La grilla artística incluye shows musicales en escenarios principales, con presencia de artistas de renombre nacional y referentes regionales. Si bien los nombres pueden ajustarse con el correr de los meses, la provincia apuesta a mantener un equilibrio entre figuras convocantes y expresiones locales.
También hay actividades complementarias como ferias de artesanos, gastronomía típica con tamales y humitas, propuestas para infancias y circuitos turísticos especiales. El movimiento impacta en hotelería, transporte y comercio, aunque desde el Estado y las comunidades se insiste en un desarrollo cuidado, sin desbordes que vacíen de sentido la celebración.
