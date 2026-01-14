No es Entre Ríos: la provincia argentina que se destaca por sus festejos de Carnaval llenos de tradición y artistas de renombre

Jujuy vuelve a ocupar ese lugar con un Carnaval que combina rituales ancestrales , despliegue artístico y una participación social que va más allá del espectáculo. No se trata solo de corsos, ya que es identidad compartida, memoria viva y encuentro.

En pueblos y ciudades, el festejo se expresa con códigos propios. El desentierro del diablo, las comparsas barriales, la música que baja desde los cerros y el color de los trajes hablan de una celebración que no se improvisa. Todo convive con escenarios formales y grillas que convocan a figuras reconocidas, algo que atrae a visitantes de todo el país y también del exterior.

Como todo evento masivo, el Carnaval jujeño también enfrenta tensiones que van desde la necesidad de cuidar tradiciones frente a la demanda turística hasta el impacto económico en comunidades pequeñas y la logística en un territorio con distancias largas. Entre lo ritual y lo festivo, Jujuy sostiene una propuesta que no pierde raíz.

El calendario 2026 ya tiene fechas orientativas confirmadas por organismos provinciales y municipios, con actividades que se extienden desde fines de enero hasta los primeros días de marzo, dependiendo de cada localidad. El eje simbólico sigue siendo el desentierro del diablo , que abre el ciclo carnavalero, y el posterior entierro, cuando todo vuelve a su cauce habitual.

En la capital y en ciudades como San Pedro, Palpalá o Perico , se esperan corsos con comparsas tradicionales y agrupaciones invitadas. Allí se mezclan bombos, sikus, bronces y cumbia norteña, en una postal donde conviven generaciones.

En la Quebrada de Humahuaca, en cambio, el tono es más comunitario, concelebraciones diurnas, harina, albahaca y rituales que se transmiten de familia en familia. La Pachamama ocupa un lugar central y no es un detalle menor.

La grilla artística incluye shows musicales en escenarios principales, con presencia de artistas de renombre nacional y referentes regionales. Si bien los nombres pueden ajustarse con el correr de los meses, la provincia apuesta a mantener un equilibrio entre figuras convocantes y expresiones locales.

Carnaval de Humahuaca.jpg Turismo Jujuy

También hay actividades complementarias como ferias de artesanos, gastronomía típica con tamales y humitas, propuestas para infancias y circuitos turísticos especiales. El movimiento impacta en hotelería, transporte y comercio, aunque desde el Estado y las comunidades se insiste en un desarrollo cuidado, sin desbordes que vacíen de sentido la celebración.