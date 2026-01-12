El origen del Carnaval en Buenos Aires y cuándo llegó la murga como parte de la celebración + Seguir en









Descubrí esta historia urbana, sus raíces populares, las prohibiciones y las fechas claves del calendario festivo.

Cuándo se celebran los carnavales en Buenos Aires Diario Puntual

Durante décadas, las calles porteñas se poblaron de disfraces caseros, música fuerte y encuentros barriales que rompían la rutina. El Carnaval fue mutando junto a la ciudad, acompañando cambios sociales, migratorios y culturales. Hablar de esta celebración implica reconocer una trama compleja. Convivieron tradiciones traídas desde Europa, prácticas afrodescendientes muchas veces invisibilizadas y expresiones populares que incomodaron al poder.

En ese recorrido aparece la murga, hoy asociada casi de manera automática al Carnaval porteño. Su presencia, sin embargo, no fue inmediata ni lineal. Llegó, se transformó y se volvió símbolo, aunque ese proceso tuvo idas y vueltas que todavía generan discusiones entre historiadores y protagonistas del ambiente.

1766747053243-murgas-caba-carnavaljpg (1) Origen del Carnaval en Buenos Aires Las primeras celebraciones carnavalescas en Buenos Aires se remontan al período colonial. Influenciadas por costumbres españolas, incluían bailes de máscaras, juegos con agua y harina, y reuniones que mezclaban a distintos sectores sociales. En el siglo XIX, con la ciudad en expansión, el Carnaval empezó a ordenarse a través de corsos oficiales y reglamentos municipales.

A fines de ese siglo y comienzos del XX, los festejos reflejaban una sociedad atravesada por la inmigración. Comparsas de italianos, españoles y criollos desfilaban con estandartes, carrozas y bandas musicales. En paralelo, persistían prácticas populares menos aceptadas por las elites, vinculadas al uso irreverente del espacio callejero y a la burla de figuras de autoridad.

El Carnaval también sufrió interrupciones. Durante distintos gobiernos conservadores y, más tarde, en dictaduras del siglo XX, fue limitado o directamente suspendido. Esa oscilación muestra que no se trató solo de una fiesta: fue un termómetro social, a veces tolerado, otras veces visto como desorden. Esa ambigüedad explica parte de su historia.

carnaval 3.jpeg Cuándo llega la murga La murga porteña, tal como se la conoce hoy, comenzó a consolidarse en las primeras décadas del siglo XX. Recibió influencias del carnaval uruguayo, aunque desarrolló rasgos propios: bombos con platillo, coreografías marcadas, letras picarescas y una estética barrial inconfundible. En los barrios del sur y del oeste, grupos de vecinos empezaron a organizarse de manera informal. Ensayaban en plazas, galpones o esquinas, muchas veces a pulmón. La murga funcionó como espacio de pertenencia, sobre todo para jóvenes de sectores populares. Ahí se cantaban alegrías, reclamos y chistes con doble sentido, todo junto. Con el paso del tiempo, la murga ganó visibilidad y reconocimiento institucional, aunque no sin debates internos. Algunos defienden estilos más tradicionales; otros apuestan por fusiones musicales o puestas en escena diferentes. Carnaval 2026: qué días caen los feriados En la Argentina, el Carnaval cuenta con dos feriados nacionales, recuperados de manera estable desde 2011. En 2026, las fechas corresponden al lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que habilita un fin de semana largo muy esperado por comparsas, murgas y público en general. Durante esos días, Buenos Aires suele concentrar corsos en distintos barrios, con cortes de calle, escenarios al aire libre y propuestas gratuitas.

