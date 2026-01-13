Cuánto cuesta un paquete para viajar al Carnaval de Río de janeiro 2026 + Seguir en









Brasil se prepara para vivir una de sus mayores fiestas anuales con el Carnaval de Rio de Janeiro. Ya quedan pocas entradas para poder acceder al sambódromo.

El Carnaval de Rio de Janeiro es una de las mayores celebraciones de Brasil. Pixabay

El Carnaval de Río de Janeiro vuelve a consolidarse como uno de los eventos turísticos más convocantes del verano. En febrero, miles de argentinos viajarán a Brasil para sumarse a una celebración que combina desfiles música, danza y una ciudad que se transforma durante más de una semana.

Si bien las fechas centrales del Carnaval serán el fin de semana largo del 14 al 17 de febrero, la celebración se extiende en la práctica desde el 13 hasta el 21 de ese mes, con eventos previos, desfiles oficiales y el tradicional Desfile de las Campeonas, que marca el cierre de la temporada.

El epicentro de la fiesta es el Sambódromo Marquês de Sapucaí, donde las principales escuelas de samba despliegan carrozas gigantes, vestuarios impactantes y coreografías que demandan meses de preparación. Los días más esperados son el domingo y el lunes, cuando desfilan las escuelas del Grupo Especial, las más prestigiosas y populares del Carnaval carioca. El espectáculo culmina el sábado 21 de febrero con el Desfile de las Campeonas, que reúne a las mejores instituciones del año para repetir sus presentaciones.

Entradas para el Sambódromo Las entradas al Sambódromo varían según la ubicación y oscilan entre los u$s30 y los u$s90. También están las butacas VIP y los camarotes que pueden superar los u$s 400 por persona. Desde el sector turístico advierten que ya quedan pocos asientos disponibles y que, a medida que se acerca la fecha, conseguir entradas se vuelve cada vez más difícil.

En cuanto a los paquetes, que incluyen vuelo y estadía, hay opciones muy diversas. Alojarse en hotel de categoría 5 estrellas tienen un precio final por persona que oscila entre los $3.364.216 hasta los $3.657.014. En la categoría de cuatro estrellas, el valor por persona se ubica en torno a los $2.618.476. Para quienes buscan opciones más accesibles, los hoteles tres estrellas ofrecen paquetes con precios finales por persona que oscilan entre los $1.779.460 y los $2.073.847. A eso, hay que sumarle traslados internos y tickets para el Sambódromo, lo que encarece el precio final de la estadía.

Por su parte, también están quienes optan por sacar el aéreo individual y alojarse en un departamento de alquiler temporario, lo que a veces resulta un poco más económico. Quedan pocos lugares para el Carnaval A pesar de la alta demanda, las agencias aseguran que todavía hay múltiples alternativas disponibles, aunque coinciden en que los valores tienden a incrementarse a medida que se acerca febrero. Entre samba, desfiles y una ciudad que vive el Carnaval las 24 horas, Río de Janeiro vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos para el verano.