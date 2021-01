Habló el joven atropellado por el marido de Carolina Píparo: "Me voló de la moto"

Lavalle, de 23 años, relató los minutos previos a ser atropellado por el Fiat 500L: "Venía por la calle 21 y doblé para la calle 39. Yo iba atrás de todas las motos, volteé a ver quién venía y había un auto atrás mío, que era el de Píparo. Ahí me embistió y me voló de la moto".

En diálogo con C5N, el joven indicó que miró dos veces para atrás y que antes de sentir la colisión, escuchó que el auto aceleró: "Me chocó y cerré los ojos, cuando los abrí ya estaba en el aire".

Según su relato, pudo levantarse y ayudar a su compañero, de 17 años, quien también salió despedido de la moto tras el choque. "El auto se fue con mi moto enganchada por cuatro cuadras", recordó.

El joven denunció que no fue asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y que fue trasladado al hospital por el padre de un amigo.

Por último, aseguró que él ni sus amigos "son chorros" y que trabaja de día en un lavadero de autos y por la noche es repartidor de pizzas. "Me siento mal porque es una injusticia. Quiero que se aclare todo y haya justicia", resaltó.

Píparo.mp4

Pericias

En tanto, la fiscal que investiga el hecho aguarda los resultados de distintas pruebas, entre ellas del test de alcoholemia, para determinar si imputa o no al esposo de la mujer por haber embestido a dos motociclistas a los que creyó los ladrones, mientras que el abogado de los atropellados insiste en que son inocentes y que las imágenes de las cámaras del lugar del hecho fueron editadas.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, ya tiene acreditado el robo que sufrió la diputada de Juntos por el Cambio a través de testimonios y de las comunicaciones con el 911.

Los voceros explicaron a Télam que sobre ese primer tramo del hecho la fiscalía tiene evidencia que acredita que el robo ocurrió, aunque aún resta producir prueba y llamar a declarar a Píparo en los próximos días.

Lo que aún la fiscal De Lorenzo no tiene claro es cómo fue la segunda secuencia del hecho, cuando el esposo de Píparo, Juan Ignacio Buzali, embistió con su auto a dos jóvenes que iban en moto al creerlos ladrones, razón por la cual se siguen recolectando evidencias con el fin de establecer si cometió o no algún delito y si debe ser o no imputado.

Una de las pruebas que se aguardan es el resultado del test de alcoholemia. "El test de alcoholemia se hizo pero no inmediatamente porque en un primer momento estaba otra fiscalía con el hecho. Se realizó cerca del mediodía y todavía no llegaron esos resultados", informó a Télam una fuente con acceso al expediente.

Durante la jornada de hoy la fiscal continuó recolectado datos de testigos, imágenes de cámaras de seguridad y pericias.

"Hasta que no se tengan todos esos elementos de prueba cotejados, no se está en condiciones de definir ninguna calificación ni imputación por esa calificación", dijo un informante respecto de la situación de Buzali.

Di Lorenzo, junto con los detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, trabajan el hecho dividido en dos causas: una, la del robo a Píparo y, otra, las lesiones sufridas por los jóvenes embestidos por la la pareja de la legisladora.

En ese marco ordenó realizar pericias de rastros, perimétricas y fotográficas, estudios sobre el Fiat 500L negro que conducía Buzali y de la moto Honda XR250 que tripulaban los jóvenes embestidos.