Caso Agostina Vega: el pedido de la madre de la adolescente desaparecida al único detenido

El destinatario del mensaje fue Claudio Barrelier, conocido de la familia, de 33 años, con quien se iba a juntar la menor cuando se fue de su casa el sábado pasado. Una cámara de seguridad capto el momento en que la adolescente ingresó en la vivienda del detenido.

Mientras continúa la investigación para dar con el paradero de Agostina Vega , la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, su madre, Melisa Heredia, envío un mensaje al único detenido que tiene la causa hasta ahora : " Claudio, por favor, te pido por mi hija. No te hicimos nada. ¿Quién la tiene? ¿A quién se la diste? Deciles que me la devuelvan, que no le hagan daño. Cuidámela“ .

El mensaje estuvo dirigido a Claudio Gabriel Barrelier , un conocido de la familia, de 33 años de edad, con quien la menor se iba a juntar luego de irse de su casa en un remís. “Son muchos días ya en los que no aparece mi hija, no me la devuelven, no me piden rescate, nada. No entiendo”.

“Sé que él sabe quién la tiene. Que me la devuelva. La gente que está con él, devuélvanme a mi hija. No les hizo nada” , reclamó la madre.

“Arréglensela con su familia; mi hija no tiene nada que ver. Que me devuelvan a mi hija, es lo único que pido” , dijo la mujer. Sobre la investigación en curso, aseguró: “El fiscal me dijo que toda la plana policial se está moviendo. Está haciendo todo lo que está a su alcance”.

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De 14 años de edad, fue vista por última vez el 24 de mayo, en Córdoba Capital.



Es de tez trigueña, de contextura delgada, con pelo oscuro negro lacio y largo, ojos marrones y no posee cicatrices, tatuajes o piercings. Vestía un… pic.twitter.com/EVptWdyvVp — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) May 27, 2026

Sobre el vínculo con Barrelier, Melisa explicó que la situación la sorprendió ya que la menor mantenía una relación de amistad con él: “No sé qué opinar. No me esperaba que me hiciera cosas, que me mintiera, porque éramos amigos”.

El abogado de la mujer también detalló que el único detenido de la causa tiene antecedentes penales por privación ilegítima de la libertad hacia una expareja, amenazas y hurto.

“Teníamos relación habitual porque yo hablaba a veces por mensaje con él, nos juntábamos con amigos. Ese sábado estuvimos juntos en un cumpleaños”, aseguró la madre. Además, agregó que ese mismo día el sospechoso le había pedido el número de WhatsApp a Agostina.

Para la madre de Agostina, Barrelier convenció a la adolescente para que fuera hasta la zona donde se produjo el encuentro: “De alguna forma él manipuló a mi hija para que vaya hasta esa intersección, porque es cerca de su domicilio”.

El allanamiento en la casa de Barrelier

La investigación por la desaparición de Agostina en Córdoba sumó este miércoles un giro clave luego de que la Justicia ordenara un allanamiento en la vivienda del único detenido en la causa, identificado como Barrelier. El procedimiento fue dispuesto por el fiscal Raúl Garzón y se realizó en una casa ubicada en el barrio Cofico, en el marco de una causa por presunta privación ilegítima de la libertad.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de Córdoba junto a personal del Ministerio Público Fiscal provincial, mientras la investigación avanzaba sobre nuevas pruebas y registros de cámaras de seguridad.

“Quedó al descubierto que el hombre mintió en su declaración, porque dijo que vio a Agostina, pero que no llegó a su casa; sin embargo, una cámara de seguridad de una inmobiliaria que está enfrente de su domicilio registró que, a las 22.50 de este sábado, la adolescente ingresó a su vivienda”, aseguró al diario La Nación Gustavo Vaca, abogado de la madre de la joven.

A partir de ese registro, los investigadores analizaban nuevas imágenes para determinar si la adolescente abandonó el domicilio en algún momento posterior.

Mientras continúan las pericias y el relevamiento de cámaras de seguridad, la causa mantiene como principal hipótesis la privación ilegítima de la libertad de la adolescente.