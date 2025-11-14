Juicio Cecilia Strzyzowski: fuerte operativo en la casa de los Sena en la vispera de la sentencia

Se trata del último lugar donde se vio a la joven con vida. La llegada de los móviles inquietó a los vecinos.

La policía realizó un fuerte operativo en el último lugar que se vio a Cecilia Strzyzowski.

Cuando faltaban apenas unas horas para que el tribunal comunicara el veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski , la propiedad del clan Sena , señalada como el último sitio donde vieron a la joven con vida , volvió a convertirse en escenario de un episodio singular que sorprendió a todo el barrio de Resistencia .

El hecho ocurrió este mediodía en la vivienda situada en Santa María de Oro 1460 , residencia que hasta junio de 2023 ocuparon los dirigentes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña , ambos acusados en el expediente judicial y padres de César Sena , el presunto autor material del crimen.

El episodio se originó a partir de un conflicto por el desalojo de la inquilina que utilizaba la planta baja del inmueble . La mujer habría alquilado ese espacio a Paula Martínez , hija de Acuña, quien según trascendió retuvo a la arrendataria para evitar que se fuera sin pagar.

Las imágenes del operativo rápidamente llamaron la atención de los vecinos , especialmente por el contexto en el que ocurrió: mientras los dueños de la casa esperaban una inminente declaración de culpabilidad por el asesinato de Cecilia y en el mismo lugar donde la víctima había sido vista por última vez.

El conflicto escaló en pocos minutos y obligó a la llegada de móviles policiales para evitar desbordes. Agentes de la Policía del Chaco dialogaron con ambas partes e intentaron desactivar la confrontación.

A los pocos minutos, un camión de mudanzas cargado con muebles y colchones se retiró del lugar, lo que marcó el cierre del episodio.

Un espacio marcado por la tragedia

La casa, que durante años funcionó como punto de reunión familiar, hoy está dividida. La planta alta, construida por Emerenciano Sena, es ocupada por la hija mayor de Marcela Acuña, medio hermana de César. En la planta baja, la inquilina se instaló en febrero en el sector donde en otros tiempos se celebraban cumpleaños y fiestas de fin de año.

Hasta mediados de 2023, ese nivel inferior representaba el corazón del histórico “chalecito” levantado por Saúl Acuña, padre de Marcela. El lugar tenía tres habitaciones, dos baños y un amplio living unido a los garajes laterales.

Según la acusación fiscal, en una de esas habitaciones, que aún conservan sus puertas corredizas de madera y el techo de machimbre original, César Sena habría asesinado a Cecilia.

En esas paredes hoy cuelgan cuadros con salmos bíblicos y aparecen frases escritas a mano como: “Tú puedes, hijo mío. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús”.

Para los investigadores, el asesinato formó parte de un plan familiar premeditado. Después del ataque, César habría envuelto el cuerpo de la joven en una frazada y lo habría trasladado a una habitación contigua.

El recorrido final de la víctima

Ese cuarto, pequeño y con forma de “L” invertida, habría pertenecido años atrás a Marcela Acuña. En la actualidad duermen allí dos niños en una cama cucheta. Según la acusación, en ese sitio César habría descartado el cuerpo de su novia.

El día del crimen, Cecilia llegó a la vivienda de los Sena acompañada por su pareja luego de pasar la noche en el hotel Ruta 99. Ambos habían hablado de emprender un viaje rumbo a Ushuaia en busca de una nueva vida, un plan que nunca llegó a concretarse.