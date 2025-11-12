Juicio de Cecilia Strzyzowski: Marcela Acuña complicó a César Sena y se desligó del crimen

La acusada declaró en el juicio, aseguró que sabía que "algo andaba fallando en la cabecita de César" y reconoció: "Hice lo incorrecto, me manejé como mamá".

Marcela Acuña , una de las acusadas en el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski , declaró este miércoles en el juicio que investiga la muerte de la joven y admitió: "Creo que hice lo incorrecto, me manejé como mamá y me voy a seguir manejando como mamá”, dijo en relación al crimen que la involucra tanto a ella, a su marido, Emerenciano Sena y a su hijo, César Sena , el principal acusado.

La mujer que está acusada como partícipe primaria del crimen de la joven chaqueña, vista por última vez el 2 de junio de 2023, reivindicó su accionar y aseguró que "quería proteger a César".

“Yo tenía que seguir para afuera. No quería que se entere Emerenciano y quería que fuera César el que diga las cosas y no sucedió así” , dijo y agregó: " Yo creo que va a ser sano para él mismo que diga si es que sucedió algo".

“Por sus valores, él lo iba a llevar a la policía , si se trataba de lo que yo imaginaba", remarcó Acuña, en un claro intento de desligar a Emerenciano Sena de la escena del crimen aunque complicando la situación de su hijo.

“Me cuesta decirlo. Las mamás como que tenemos un instinto, yo sabía que algo andaba fallando en la cabecita de César . Lo había visto los últimos días que no se afeitaba, estaba sucio. Yo lo cargaba, le decía que parecía un vagabundo. Algo pasaba, tenía miedo por él”, agregó en el mismo sentido.

A su vez, reconoció que no estuvo presente durante este período, a pesar de haber notado que algo no estaba bien: "No me dio el tiempo. Era más importante ir al barrio, una movilización, era más importante eso que estar con mi hijo o compartir cosas con ellos". Antes de comenzar a responder preguntas, pidió perdón: “Soy culpable de no haberme dado cuenta del estado de salud de mi hijo y no haber pensado en el daño que le generé a mucha gente. Le pido perdón a todos, sobre todo a Emerenciano. Silencié algo que no sé qué es lo que mierda ocurrió”.

Acuña se desligó a sí misma y a su marido Emerenciano del crimen y remarcó: "¿Qué móvil del crimen podría tener contra una chica que solamente le daba amor a mi hijo?“, preguntó y agregó: “¿Qué pude haber querido encubrir yendo a comprar un celular en blanco en pleno centro? ¿Cómo no voy a tener en cuenta que hay una cámara que apunta a mi casa, que la compramos entre todos los vecinos?”.

En otro pasaje de su declaración, se refirió a la jornada en la que habría visto el cuerpo de Cecilia Strzyzowski en su casa: “El 2 de junio de 2023 al mediodía, César se acercó a la obra y le pregunté por qué no vino temprano”.

“Lo vi extraño y lo raro es que hacía calor y tenía una cuellera. Cuando lo abrazo veo que tenía rasguños y me comentó que tuvo una pelea con Cecilia”, explicó y continuó: “En la casa hay una puerta que nunca se abre y ese día estaba semiabierta, algo que me pareció extraño porque nadie entraba”.

En otro tramo de la declaración negó haber ordenado el traslado del cuerpo de Cecilia a la chanchería, aunque sí reconoció que pidió que le "saquen el problema de encima" y el cambio de su celular.

Sobre el cierre de su declaración, y previo al cuarto intermedio, admitió: “Mentí porque tenía miedo por César”.

Entre lágrimas, Emerenciano Sena se desligó del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Por su parte, Emerenciano Sena también declaró este martes y, al comenzar a hablar se puso a llorar y manifestó: "Me acusan de algo que nunca cometí".

El acusado sostuvo que se enteró de lo que había pasado con la víctima cuando estaba preso y que no tuvo posibilidad de defenderse.

"Ojalá que haya justicia, la que corresponde. Yo no hice nada. Ni antes, durante, ni después hablé con alguien, no se por qué padezco esta situación", remarcó.