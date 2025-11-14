El juicio por Cecilia Strzyzowski en Chaco llegó a su fin: se espera por el veredicto del jurado popular







Cada uno de los imputados por el crimen tuvo la oportunidad de brindar sus últimas palabras. Marcela Acuña, la mamá de César Sena, aseguró nuevamente que es inocente y pidió la intervención del Poder Judicial del Chaco.

El juicio por Cecilia Strzyzowski en Chaco llegó a su fin.

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco llegó a su fin. El jurado popular comenzará a deliberar si declara culpables o inocentes a los siete acusados del crimen.

Mientras se espera una decisión del tribunal popular, cada uno de los imputados por el crimen tuvo la oportunidad de brindar sus últimas palabras. Algunos aprovecharon ese derecho, otros se abstuvieron. Los acusados son: César Sena, ex pareja de la víctima y presunto autor material, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, así como Griselda Reynoso, Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña.jpg César Sena, ex pareja de la víctima y presunto autor material, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Según comunicó oficialmente el Poder Judicial de esa provincia, ahora se espera que la jueza técnica Dolly Fernández lea al jurado una sinopsis de lo ocurrido, así como las distintas opciones de veredicto para cada imputado y qué características tiene cada una. Luego el jurado popular tendrá un mínimo de dos horas para deliberar y llegar a un resultado. “El veredicto al que llegue el jurado debe ser unánime”, dice la Justicia.

La palabras de Marcela Acuña, imputada por el crimen "A Cecilia la mataron y eso no es política, es un femicidio", aseguró el fiscal Juan Martín Bogado en su discurso de cierre.

A horas de escuchar el veredicto, Marcela Acuña, la mamá de César Sena, imputada del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipe primario, aseguró nuevamente que es inocente y sorpresivamente pidió la intervención del Poder Judicial del Chaco.

"Esta causa, si bien hoy es un juicio por jurado, un jurado popular, se inició sobre la base de una mentira, con detenciones ilegales desde el día uno, con prejuicios, para llegar al poder. Y creo que lo delictivo está en el Poder Ejecutivo. Y me hago cargo de lo que digo. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance donde esté, para que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido", insistió Acuña. Por su parte, Emerenciano Sena, padre de César y acusado del mismo delito que Acuña, simplemente dijo que es inocente. Ahora será el turno de que el jurado hable y defina su destino.