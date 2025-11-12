Emerenciano Sena rompió el silencio: "Me van a condenar por construir un barrio"







El hombre volvió a instalar su inocencia en el caso. El caso que conmocionó al Chaco llega a sus etapas judiciales finales.

Emerenciano Sena declaró en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Durante una nueva audiencia en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el dirigente social Emerenciano Sena rompió el silencio y declaró por primera vez ante el jurado popular. Con la voz quebrada y visiblemente emocionado, afirmó: “Me acusan de algo que nunca cometí”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El acusado, que enfrenta cargos junto a su pareja Marcela Acuña y su hijo César Sena, aseguró que se enteró de lo ocurrido con la joven “cuando ya estaba preso” y sostuvo que no tuvo posibilidad de defenderse en las etapas iniciales del proceso.

“Yo ese día que me investigan y que me acusan de algo que nunca cometí, hice todo lo mismo”, expresó ante los jueces.

Las declaraciones de Sena en el juicio por Cecilia Strzyzowski En otro pasaje de su declaración, el referente piquetero se quebró y apuntó que su detención se vincula con su rol social en la provincia de Chaco. “Me van a condenar por construir el barrio Emerenciano”, exclamó entre lágrimas.

cecilia Strzyzowski El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llega a sus etapas finales. Archivo El acusado insistió en su inocencia y pidió “una justicia que corresponda”, al remarcar que nunca tuvo contacto con nadie vinculado al hecho.

“Ojalá que haya justicia, la que corresponde. Yo no hice nada. Ni antes, durante ni después hablé con alguien, no sé por qué padezco esta situación”, señaló el líder social, quien volvió a insistir en que no participó de ningún acto de violencia. Además, agregó que “no tendría que haber estado nunca preso” y describió el impacto público de su caso: “Parecía el asesino más grande del mundo, pedían perpetua por mí, no sé basado en qué, pero pido que miren con perspectiva”. Un caso que conmocionó a todo el país El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida en junio de 2023, entró en su etapa final en los tribunales de Resistencia, Chaco. Emerenciano Sena fue el primero de los acusados en declarar y mantener su versión de los hechos, centrada en su desvinculación total del crimen. Durante las próximas audiencias, se prevé que también brinde su testimonio Marcela Acuña, esposa de Sena y madre de César Sena, antes del inicio de los alegatos finales. El caso, que generó una fuerte conmoción social y política en la provincia, podría llegar a su sentencia en las próximas semanas, luego de más de un año de investigación y de un proceso judicial seguido de cerca por todo el país.