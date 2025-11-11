Escalofriantes revelaciones en el caso Cecilia Strzyzowski: confirman que el cuerpo fue quemado a más de 800 grados







Una perito forense confirmó que el cuerpo de Cecilia fue incinerado durante horas en la chanchería de los Sena. Los restos estaban totalmente calcinados.

Anahí Ginarte, perito forense del Poder Judicial de Córdoba, reveló que el proceso para deshacerse de la joven en la chanchería de los Sena duró horas.

La antropóloga forense Anahí Ginarte, del Poder Judicial de Córdoba, confirmó que el cuerpo de Cecilia Strzyzowski fue quemado durante más de seis horas a temperaturas superiores a los 800 grados en la chanchería de la familia Sena. La especialista declaró en una nueva audiencia del juicio por jurados que se desarrolla en Resistencia, Chaco.

Ginarte, integrante del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, explicó que el proceso de incineración para eliminar los restos de la joven duró entre tres y siete horas. “Los fragmentos óseos mostraban signos de calcinación, no de carbonización”, detalló ante el tribunal, marcando una diferencia clave que revela la intensidad del fuego al que fue sometido el cuerpo.

cecilia Strzyzowski Cecilia Strzyzowski, joven de 28 años que está desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia, Chaco. La perito añadió que la destrucción extrema impidió obtener ADN para confirmar la identidad biológica, aunque todas las evidencias apuntan a que los restos pertenecen a una mujer adulta.

El abogado querellante Gustavo Briend ratificó la declaración ante la Agencia Noticias Argentinas y precisó que entre los restos hallados se encontraron vértebras, costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, rótula, peroné y piezas dentales. Además, anticipó el inminente final del debate judicial: “Creo que el viernes tenemos fallo”.

Testimonios que refuerzan la conexión familiar Durante la misma jornada también declaró Francisco Rodolfo Ríos, propietario de un campo lindero a una de las propiedades del clan en Campo Rossi Sur, junto a una profesora de costura del barrio Emerenciano, un perito en criminalística jubilado y Anabella Obregón, hermana del acusado Gustavo Obregón.

madre-cecilia-strzyzowski Gloria Romero, madre de Cecilia, asiste a cada audiencia en busca de justicia por su hija. Esta última aportó detalles sobre la relación cercana entre su cuñado y César Sena, indicando que su cuñada tenía copias de las llaves de la casa donde se habría cometido el crimen. Por el femicidio están imputados César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso, todos acusados por su presunta participación en un hecho que conmovió a la Argentina y que, según las pericias, fue planificado con frialdad y ejecutado con brutalidad. Anahí Ginarte, perito forense del Poder Judicial de Córdoba, reveló que el proceso para deshacerse de la joven en la chanchería de los Sena duró horas.