Juicio de Cecilia Strzyzowski: ordenaron la detención de uno de los abogados del clan Sena







La Justicia chaqueña pidió la detención de Nicolás Boniardi Cabra, integrante del equipo defensor de Emerenciano Sena, tras un violento incidente con un perito judicial.

Nicolás Boniardi Cabra fue denunciado por amenazar a un perito durante una audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Radioban

La fiscal Roxana Soto ordenó la detención de Nicolás Boniardi Cabra, uno de los abogados que integra la defensa de Emerenciano Sena, luego de que el letrado amenazara a un perito durante una audiencia en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. El acusado, que ya había sido arrestado días atrás por otra irregularidad, se encuentra prófugo.

Boniardi, colaborador del abogado Ricardo Osuna, forma parte del equipo que representa al líder del clan Sena. Su nombre volvió a tomar relevancia tras el incidente ocurrido el miércoles pasado, cuando fue retirado por la Policía de la sala de selección de jurados por utilizar el celular y filmar a los postulantes, algo prohibido para preservar sus identidades.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña.jpg Emerenciano Sena, el acusado de ser coautor del homicidio de Cecilia Strzyzowski Por esa acción, fue expulsado del lugar y detenido, mientras que su teléfono móvil quedó bajo custodia de los peritos judiciales. Ayer, cuando fue citado al Gabinete Científico para que brindara voluntariamente la clave del aparato, se negó y amenazó con agredir físicamente al perito a cargo, lo que generó una fuerte discusión y su posterior retiro del edificio.

Nueva imputación y pedido de captura Ante el violento episodio, la fiscal Roxana Soto solicitó este martes su inmediata detención durante una nueva audiencia del juicio. Hasta el momento, las autoridades no lograron dar con su paradero.

Boniardi fue formalmente imputado por la fiscal Ana González de Pacce, de la Fiscalía N° 2, por los delitos de desobediencia judicial y perturbación del orden en el marco de una audiencia judicial.

Nicolás Boniardi Cabra (1) La fiscal Roxana Soto ordenó su captura tras un nuevo incidente en el Gabinete Científico del Poder Judicial. Ministerio de Seguridad y Justicia El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski El proceso judicial avanza con siete imputados detenidos, encabezados por César Sena, de 20 años, acusado de homicidio triplemente agravado —por el vínculo, por haber sido cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas—, delito que contempla prisión perpetua. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están señalados como coautores. Para la fiscalía, ambos planificaron y encubrieron el crimen, utilizando su poder político y social para intentar desviar la investigación. cecilia Strzyzowski Cecilia Strzyzowski, joven de 28 años que está desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia, Chaco. El resto de los acusados (Fabiana González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso) enfrenta cargos por encubrimiento agravado. Según la investigación, algunos habrían limpiado la casa familiar y trasladado objetos personales de la víctima, mientras que otros habrían permitido que en su campo se quemaran pruebas clave vinculadas al femicidio.