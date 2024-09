Caso Loan: Antonio Benítez amplió su declaración y aseguró que el niño "no se perdió"

"La verdad que todo fue muy raro, por eso el chico no se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad", amplió.

Al ser consultado sobre las sospechas que tenía, el imputado comentó: "Hay muchas cosas eso del tema del botín me resulta raro. (el ex comisario Walter) Maciel siempre anduvo acompañado de un policía y en ese momento del botín estuvo solo".

Por otro lado, la querella, encabezada por el abogado del padre de Loan -Roberto Méndez-, pidió a la jueza que llame a declarar a nuevos testigos como Ramón Valenzuela, apodado como "Menotti", a su novia Santa Gómez y al comisario mayor Roque Nicolás Báez, ex jefe de la Unidad Regional de Goya.

Esta pareja vive muy cerca de la casa de Catalina, abuela del niño, y había afirmado que habían visto a un hombre y a una mujer junto a un menor de unos 4 o 5 años entrar a un vehículo sobre la Ruta provincial 12.

Los padres de Loan hicieron un viaje secreto por una "información clave"

María Noguera y José Peña, padres de Loan Danilo Peña, realizaron un viaje secreto por una "información clave" que recibieron. Esta pista llega en medio de una causa que no presenta mayores avances, a más de 85 días de la desaparición del menor.

“Tenemos que viajar. No podemos decir adónde vamos, pero hay información clave”, declararon los progenitores del niño. El viaje se da en el marco de un fuerte cruce entre los padres de Loan y Fernando Burlando, tras el apartamiento de la causa del mediático abogado.

Este viernes, María Noguera y José Peña emprendieron viaje hacia un lugar desconocido. Si bien ambos confirmaron la noticia, la pareja decidió no revelar detalles para evitar cualquier maniobra.

En diálogo con el programa Poco Correctos, María Noguera reveló que el próximo paso en la investigación es un viaje - que se llevó a cabo este viernes - del que no se brindó mucha información: “Mañana tenemos que viajar. No podemos decir adónde vamos”, expresó. A pesar de no haber dado mayores detalles sobre el destino, la madre de Loan aseguró que es por una “información clave”, que podría esclarecer el caso.