Caso Loan: Antonio Benítez volverá a declarar el miércoles y se espera que rompa el pacto de silencio

En su primera declaración ante la Justicia, el hombre había sostenido que creía que a Loan "se lo llevaron" . Su esposa, Laudelina Peña, tía del niño, había instalado la hipótesis del accidente al sostener que Loan fue atropellado y enterrado por la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el ex capitán de la Armada, Carlos Pérez.

"No sé que pasó, a dónde está, ni quien se lo llevó. De la forma en lo que lo buscamos, creo que se lo llevaron", declaró con respecto al paradero del niño.

En C5N, también revelaron que en su declaración, Antonio Benítez contó que, al momento de su detención, personal de la policía correntina le pidió que culpe a Macarena Peña o Mónica Millapi. "Me esposaron, me pegaron y me dijeron que culpe a alguien. A Mónica o a Macarena", aseguró.

Caso Loan: la querella pidió más declaraciones a testigos

Por otra parte, el abogado querellante Roberto Méndez -representante del padre de Loan- afirmó que la jueza podría llamar a declarar como testigos a Ramón Valenzuela, conocido como "Menotti", a su novia Santa Gómez y al comisario mayor Roque Nicolás Báez, ex jefe de la Unidad Regional de Goya.

La pareja, que vive muy cerca de la casa de Catalina, la abuela del nene, afirmó que vio a un hombre y a una mujer junto a un menor de unos 4 o 5 años entrar a un vehículo sobre la Ruta provincial 12. Ese pequeño podría ser Loan y eso hablaría de un secuestro por parte de esos desconocidos.