Caso Loan: la abuela Catalina apuntó contra un familiar por la desaparición del menor

El caso de Loan sigue manteniendo en vilo al país. A casi 3 meses de su desaparición , la investigación por parte de la Justicia parece no avanzar en lograr conocer que sucedió con el menor y dar con su paradero.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/carlosalbesimon/status/1831035380738441397?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1831035380738441397%7Ctwgr%5E3954e0f5a56ad1079341f17cd6432b13818bd9d0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fsociedad%2Fcaso-loan-la-abuela-catalina-responsabilizo-su-yerno-la-desaparicion-del-menor-n172250&partner=&hide_thread=false En las últimas horas se conoció un video, que ya está en poder de la Justicia, donde Catalina, la abuela de Loan Danilo Paz, señala al presunto responsable de la desaparición de su nieto.



Se trata de una entrevista televisiva que brindó la mujer donde declara que para ella… pic.twitter.com/mGtTg76BTm — Carlos Simon (@carlosalbesimon) September 3, 2024

En la grabación, Catalina detalló: "Yo soy pobre, críe a todos mis hijos bajo la pobreza y nunca pasó nada serio. Que lo digan ellos. Yo tenía que salir a trabajar cuando eran chicos y se quedaban a cuidarlos".

La mujer se mostró convencida de que Benítez conoce a dónde se llevaron al niño. "Que lo devuelvan, que lo haga devolver de dónde se lo llevó. A quien se lo entregó que le diga que los familiares están llorando por él”.

En los últimos días, Fernando Burlando fue apartado de la causa por la desaparición del menor. En cuanto al acusado, Benítez declarará por segunda vez ante la Justicia desde hoy a las 9.

La declaración de Antonio Benítez

En los últimos días, el propio Benítez solicitó, por intermedio de su abogado, ampliar la declaración indagatoria. De esta manera, el tío político de Loan mantiene una audiencia, desde las 9, con la Jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

La pareja de Laudelina es uno de los siete detenidos por la desaparición del menor. El imputado se encuentra preso en un penal federal de la provincia de Salta, acusado de la sustracción y el ocultamiento del menor. La Justicia lo considera una parte clave de la investigación ya que es una de las últimas personas que vio al niño de 5 años esa tarde.

caso loan antonio benitez.jpg Antonio Benítez se encuentra declarando ante la Justicia de Goya. Gentileza C5N.

Durante su primera indagatoria, Benítez declaró que se dirigió hacia el naranjal y luego llegaron Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi junto a los niños, entre ellos Loan. "No sé que pasó, a dónde está, ni quien se lo llevó. De la forma en lo que lo buscamos, creo que se lo llevaron", aseguró el acusado con respecto a lo sucedido con el menor.

Además, en C5N, también revelaron que en su primera indagatoria, Benítez contó que, al momento de su detención, efectivos de la policía correntina le pidió que culpe a Macarena Peña o Mónica Millapi. "Me esposaron, me pegaron y me dijeron que culpe a alguien. A Mónica o a Macarena", acusó.