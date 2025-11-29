ANSES deposita más de $400.000 en diciembre 2025 a este grupo de personas + Seguir en









El organismo oficializó los montos que estarán vigentes para las prestaciones durante diciembre y confirmó un pago extra.

Cuánto cobran los pensionados en diciembre 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los montos correspondientes a cada prestación, después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicara el dato de inflación correspondiente a octubre. En diciembre, las pensiones reciben un 2,3% de aumento sobre lo que cobraron en noviembre.

Por otro lado, ANSES también confirmó el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados, una ayuda económica que pretende alivianar el impacto del aumento de precios sobre el poder adquisitivo de jubilados y pensionados.

anses-plata-04jpg.webp Monto de la PNC por invalidez o vejez de ANSES en diciembre 2025 Las pensiones reciben un 2,3% de incremento en diciembre, siguiendo lo que establece el Decreto 247/2024 sobre aumentos por movilidad. Se acuerda que los ajustes se harán en base al último dato de inflación que se haya reportado de manera oficial.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez de ANSES pasará a ser de $238.615,71. En cuanto al resto de las pensiones:

PNC para madre de 7 hijos: $340.879,59

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $272.703,67 Cómo se cobra el bono de $70.000 El bono adicional de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados que cobren hasta un haber mínimo, y en el caso de aquellos que superen el monto de $340.879,59, se les asignará un proporcional para que lleguen a $410.879,59.

El bono se paga junto con la prestación de base, en la fecha indicada en el calendario de pagos oficial de ANSES. Este se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario y la prioridad de cada grupo. PNC de ANSES: cómo se calcula el aguinaldo En diciembre se abona la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) y los titulares de pensiones también lo recibirán. Por lo tanto, los valores finales vigentes para diciembre son los siguientes: PNC por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo: $427.923,56

PNC para madres de siete o más hijos: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo: $581.319,38

PUAM: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo: $479.055,5

