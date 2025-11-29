ANSES cierra el año con un 2,3% de aumento en casi todas sus prestaciones + Seguir en









EL organismo previsional informó los montos finales para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares del último mes del 2025.

ANSES informó los montos de sus prestaciones para diciembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó un ajuste del 2,3% en sus prestaciones para diciembre de 2025, según el índice de inflación de octubre informado por el INDEC. Este incremento busca proteger el poder adquisitivo de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares, frente al aumento de precios.

El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en lugar de trimestrales. El organismo confirmó el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, para un grupo específico de beneficiarios. Además, mantiene vigente el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos.

P12 - ANSES (NA)_opt.jpeg Monto de las prestaciones de ANSES en diciembre 2025 Los montos actualizados de las prestaciones de ANSES para diciembre 2025:

Jubilación mínima El haber alcanzó los $340.826,90. Con el bono extraordinario de $70.000, el monto total asciende a $410.826,90. Incluyendo el aguinaldo, el ingreso llega a $581.318. Jubilación máxima El valor es de $2.293.160,10. Con el aguinaldo, el monto total supera los $3.439.000. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) El haber quedó en $272.624,77. Con el bono y el aguinaldo, el ingreso total alcanza los $479.055,50. Pensión No Contributiva El monto es de $311.653,76. Con el bono, suma $381.653,76. Asignación Universal por Hijo (AUH) El monto subió a $122.471,72 por menor a cargo. ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago mensual es de $97.974. Asignación por Hijo con Discapacidad El valor total llegó a $398.775,21, con un pago directo de $318.957,60. Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar - IGF) IGF hasta $891.041: $61.223,26

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17 Asignación por Embarazo El monto es de $122.467, con un pago directo de $97.974. Zona Austral En Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Patagones, los montos son más altos por un adicional geográfico:

AUH: $159.178 (pago mensual: $127.342,40)

AUH por discapacidad: $414.644,80 (pago mensual: $331.715,80) Tarjeta Alimentar Los montos se mantuvieron sin cambios:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 El Complemento Leche 1.000 Días ofrece un apoyo adicional de $42.711 por hijo menor de 3 años. La Libreta AUH permite recuperar el 20% retenido, con un máximo de $165.000 por hijo al presentar los certificados correspondientes.