Altas temperaturas y niveles normales de lluvias: el pronóstico del tiempo para el verano en la Costa Atlántica

Un informe difundido por el SMN emitió nuevas estimaciones para los próximos tres meses. Las zonas con niveles de calor más normales se ubican en el Litoral y NOA.

La probabilidad de que las temperaturas en la zona costera de la provincia de Buenos Aires llegan al 45%. Noticias Argentinas

Un informe con últimas estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó cómo será el estado del clima en la Argentina los próximos tres meses. En ese sentido, se conoció cómo será el verano en el país y cómo lo vivirá el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) junto a la Costa Atlántica.

La probabilidad de que las temperaturas en la zona costera de la provincia de Buenos Aires se ubiquen por encima de lo normal oscila entre el 40 y el 45 %, reveló el reciente Pronóstico Climático Trimestral, que abarca desde diciembre de 2025 hasta finales de febrero de 2026.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que la Costa Atlántica permanecerá en un escenario de normalidad, con una cantidad de días de lluvia prevista para enero y febrero que coincide con el promedio histórico, el cual supera ligeramente los 100 milímetros mensuales.

El pronóstico del tiempo para el verano La previsión trimestral del organismo detalló sobre las condiciones climáticas para diciembre de 2025, enero y febrero 2026. Así, detalló que el nivel normal (N) sería para el norte del Litoral y región del NOA.

El segundo nivel, que va de normal a superior a lo normal (N-SN) aplicaría en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia.

Por último, el nivel superior a la normal (SN) iría para el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe. Pronóstico Climático Trimestral Buenos Aires tiene también menos del 40% de probabilidades de lluvias. SMN Por otro lado, en cuanto a precipitaciones, parte de la provincia de Buenos Aires se ubica en una probabilidad de precipitación menor al 40%. Los niveles, así, quedan distribuidos de la siguiente manera: Inferior a la normal (IN) sobre la región del Litoral;

Normal o Inferior a la normal (N-IN) hacia el oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y este de Patagonia;

Normal (N) en el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, este de Buenos Aires, oeste y sur de Patagonia;

Superior a la normal (SN) en la región del NOA; Lluvias en el AMBA y alerta meteorológica por tormentas en 17 provincias: cómo seguirá el clima durante el fin de semana El clima este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuenta con una mañana gris de mínima de 17 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes para 17 provincias totales. Este sábado comenzó con un cielo gris a la espera de lluvias aisladas cerca del mediodía, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%. En paralelo, las marcas estarían agradables en una franja entre los 17 y 20 grados.