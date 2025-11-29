Cuánto tiempo tarda ANSES en pagar el 20% retenido después de presentar la Libreta AUH + Seguir en









Descubrí hasta cuándo podrás presentar este importante documento, que acredita los datos de salud y educación de tus hijos.

ANSES acumula el 20% de los cobros de todos los meses.

Con la llegada de fin de año, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recordó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deberán presentar obligatoriamente la Libreta AUH. Al cumplir con este requisito, podrán acceder a las retenciones acumuladas por el organismo durante todo el año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cada mes, ANSES retiene el 20% de los haberes mensuales y otorga el 80%. El monto acumulado se entrega a fin de año con la presentación del documento mencionado, por lo que de no cumplir con esto, no solo no se entregará el monto, sino que tampoco se podrá acceder a otros beneficios de la prestación, como la Ayuda Escolar Anual.

auh anses.webp Qué es la Libreta AUH de ANSES La Libreta AUH es un documento en el que los titulares acreditan el esquema de vacunación, los controles de salud y la información sobre la educación de sus hijos actualizada. Con ella, ANSES verificará que los hijos de hasta 4 años cumplieron con los controles sanitarios obligatorios y el plan de vacunación, mientras que para los que estén en edad escolar, también se controlará si respetaron el ciclo lectivo.

auh-infancias.jpg Cómo se presenta la Libreta AUH y hasta cuándo hay tiempo Los beneficiarios de la AUH tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre para presentar la Libreta AUH. Para poder hacerlo de manera correcta, deberán seguir una serie de pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado. Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente. ANSES: cuánto tiempo demora el pago del 20% retenido Una vez presentada la documentación, el organismo tendrá hasta 60 días para enviar las retenciones a las cuentas bancarias de cada beneficiario. La fecha exacta depende del cierre operativo mensual y se trata de un pago independiente de los haberes, es decir, no llegará incluido.

Temas ANSES