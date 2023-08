Caso Pérez Algaba: una de las detenidas negó haber participado en el homicidio

Luego de la detención de cuatro nuevos sospechosos por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba de 41 años, este martes, Flavia Lorena Bomrad, la única detenida que aceptó declarar, negó haber tenido algún tipo de participación en el asesinato de su amigo. Además, defendió a Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, ambos prófugos , y dijo que "no les da el perfil" para haber cometido un crimen.

Bomrad defendió a los dos prófugos: "No creo que ellos hayan matado a Fernando. No sé quién lo hizo, porque él mismo le debía plata a todo el mundo. No los veo a Maxi y a Nahuel haciendo una cosa así", agregó la gestora, tras lo cual señaló que, a su criterio, "el asesinato tuvo que ver con un tema de plata".

La declaración de Bomrad: "Cobraba un dinero y se marchaba"

En la indagatoria de hoy, Bomrad detalló ante el fiscal en qué consistía la actividad de su amigo Pérez Algaba y apuntó sus principales hipótesis.

A su criterio, el crimen "tuvo que ver con un tema de plata" y dijo que no se sorprendió cuando desapareció porque "supuso" que había vuelto a Barcelona después de cobrar una importante suma de dinero que le debían. "Dimos por hecho en el grupo de amigos que Fernando se había ido con la plata que había cobrado", dijo la gestora, en referencia a una deuda de 150 mil dólares que suponía que le había pagado -en dos partes- su exsocio Pilepich.

"Cobraba un dinero y se marchaba, y no se comunicaba más con nadie hasta que él quisiera hacerlo", explicó.

En su indagatoria, Bomrad reiteró que aportó toda la información con la que contaba ante los investigadores cada vez que la requirieron y afirmó que durante el día que desapareció Pérez Algaba no tuvo contacto personal con él y que su día transcurrió con normalidad.

En un plano personal, admitió que tenía una relación amorosa con Pilepich y que lo había visto en Morón el 19 de julio. Ambos viajaron en la camioneta Mercedes Benz del prófugo y dijo que lo notó "normal". También se refirió a las manchas de sangre que fueron encontradas en el vehículo y aseguró que pertenecen a su perro Bulldog Francés que el 21 de junio tuvo una cría y lo trasladaron en ese auto. En cuanto al arito, que "seguramente pertenece" a alguna de sus sobrinas.

"Fernando no subió nunca al vehículo, la última vez que lo hizo fue hace casi un año", dijo la imputada, quien reconoció que es legítima usuaria de una pistola Bersa calibre 9 milímetros compacta que se compró "por seguridad el año pasado".