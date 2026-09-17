ANSES en octubre 2026: montos confirmados con 1,66% de aumento

La jubilación mínima pasará a $435.748,51 y, con el refuerzo previsional, el ingreso total llega a $505.748,51.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre una nueva actualización sobre las prestaciones que se rigen por la movilidad mensual. El incremento será del 1,66%, porcentaje que surge de la variación de precios de agosto tomada con dos decimales para el cálculo previsional. El dato difundido por el INDEC fue de 1,7%, pero para la movilidad se utiliza el valor exacto.

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Con esta suba, la jubilación mínima pasa de $428.633,20 a $435.748,51, mientras que el haber máximo asciende a $2.932.174,85. También se actualizan la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del sistema SUAF.

ANSES ANSES aumenta sus prestaciones en octubre El incremento del 1,66% se aplica sobre los valores vigentes durante septiembre. Para calcular los nuevos importes se toma como referencia el esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que actualiza mensualmente las prestaciones de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La jubilación mínima queda en $435.748,51, mientras que la máxima llegará a $2.932.174,85. En el caso de la PUAM, el nuevo importe será de $348.598,81. Las PNC por invalidez y vejez, que representan el 70% del haber mínimo, suben a $305.023,96. La PNC destinada a madres de siete hijos o más tendrá como referencia el 100% del haber mínimo, por lo que alcanzará los $435.748,51 antes de cualquier adicional que corresponda.

También se modifican las asignaciones familiares. La asignación por hijo del SUAF quedará en $78.304 para el primer rango de ingresos, $52.821 para el segundo, $31.949 para el tercero y $16.487 para el cuarto. El límite individual de ingresos para acceder al sistema también subirá a $3.264.431, mientras que el tope del grupo familiar será de $6.528.862.

Para la AUH, el monto total va a ser de $156.588 por hijo. Como ANSES liquida habitualmente el 80% de manera mensual y retiene el 20% restante para su posterior acreditación, el pago directo será de $125.270,40, mientras que $31.317,60 quedarán retenidos. Para hijos con discapacidad, el valor total llega a $509.863. Quiénes siguen recibiendo bono de $70.000 El refuerzo previsional de hasta $70.000 acompaña a los haberes más bajos. Para septiembre, el Gobierno lo oficializó mediante el Decreto 824/2026, que estableció el pago para jubilaciones y pensiones del sistema previsional, PUAM y determinadas Pensiones No Contributivas. Para octubre, los valores utilizados para calcular los ingresos finales mantienen el bono máximo de $70.000. Así, quienes cobren la jubilación mínima tendrán un ingreso bruto de $505.748,51, resultado de sumar $435.748,51 de haber y $70.000 de refuerzo. La PUAM llegará a $418.598,81 con el adicional, mientras que las PNC por invalidez y vejez alcanzan $375.023,96 al sumar el mismo refuerzo. La PNC para madres de siete hijos o más llega a $505.748,51, si corresponde el bono completo. El esquema también contempla un bono proporcional para quienes tienen un haber superior al mínimo. En esos casos, el adicional disminuye a medida que aumenta la prestación y tiene como referencia el ingreso total de $505.748,51. Por ejemplo, una persona que cobre $450.000 de haber previsional recibiría un refuerzo de $55.748,51 para alcanzar ese límite. Es importante diferenciar el aumento del bono. La movilidad del 1,66% se aplica al haber, mientras que los $70.000 no se actualizan junto con la prestación. Por eso, el incremento porcentual efectivo sobre el ingreso total de quienes cobran la mínima es inferior al 1,66%.