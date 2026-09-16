ANSES modificó el tope de ingresos del SUAF en septiembre 2026: qué trabajadores dejan de cobrar las asignaciones

El organismo actualizó los topes del SUAF un 2,11% en septiembre. Quiénes quedan excluidos y cuáles son los nuevos montos de las asignaciones.

ANSES actualizó los topes de ingresos y los montos del SUAF para septiembre de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó en septiembre de 2026 los límites de ingresos del SUAF , el sistema que contempla el pago de asignaciones familiares para determinados trabajadores y beneficiarios. La modificación también alcanzó los valores de las prestaciones.

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El ajuste fue del 2,11% , de acuerdo con la movilidad correspondiente a la inflación de julio informada por el INDEC , y quedó formalizado mediante la Resolución 260/2026 de ANSES . Los nuevos parámetros comenzaron a regir para las prestaciones percibidas o cuyos hechos generadores se produzcan desde septiembre.

Desde septiembre, el ingreso máximo por integrante del grupo familiar quedó establecido en $3.157.449 mensuales . A su vez, el límite para el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) pasó a ser de $6.314.898.

Ambos parámetros deben respetarse para permanecer dentro del régimen. Por lo tanto, superar el límite individual puede provocar la exclusión del grupo aun cuando la suma de los ingresos de todos sus integrantes se encuentre por debajo del máximo familiar.

ingreso máximo individual: $3.157.449

$3.157.449 ingreso máximo del grupo familiar: $6.314.898

$6.314.898 actualización: 2,11%

2,11% vigencia: desde septiembre de 2026

ANSES: quiénes dejan de cobrar las asignaciones familiares

El principal cambio para determinar el acceso al beneficio está relacionado con el tope individual de ingresos. Si uno de los integrantes del grupo familiar supera los $3.157.449 mensuales, el conjunto queda excluido de las asignaciones familiares alcanzadas por este requisito.

Para establecer el Ingreso del Grupo Familiar, ANSES considera los ingresos de ambos progenitores. El cálculo contempla, entre otros conceptos, remuneraciones de trabajadores registrados, jubilaciones y pensiones, prestaciones por desempleo y determinadas prestaciones contributivas y no contributivas.

También forman parte de la evaluación las rentas de referencia correspondientes a monotributistas, trabajadores autónomos y empleados de casas particulares. El régimen alcanza a distintos grupos, entre ellos trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios del Seguro por Desempleo, monotributistas y personas comprendidas en el SIPA, de acuerdo con las condiciones de cada prestación.

Montos de las asignaciones familiares en septiembre 2026

La actualización del 2,11% también modificó los importes de las prestaciones. Para el primer rango de ingresos, la Asignación por Hijo quedó en $77.025, mientras que la Asignación Prenatal tiene el mismo valor.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, el importe correspondiente al primer tramo se estableció en $250.780. Además, las asignaciones de pago único también fueron actualizadas: nacimiento quedó en $89.782, adopción en $536.774 y matrimonio en $134.430.

Los principales valores vigentes en septiembre son:

Asignación por Hijo, primer rango: $77.025

$77.025 Asignación Prenatal, primer rango: $77.025

$77.025 Asignación por Hijo con Discapacidad, primer rango: $250.780

$250.780 Asignación por Nacimiento: $89.782

$89.782 Asignación por Adopción: $536.774

$536.774 Asignación por Matrimonio: $134.430

Para la Asignación por Hijo y Prenatal, los importes disminuyen en los rangos superiores de ingresos y pasan a $51.958, $31.427 y $16.217. En la prestación por discapacidad, los montos generales son de $250.780, $177.412 y $111.970, según el tramo correspondiente.