Cambios en la AUH: el Gobierno amplió un control y cruzará datos con otros ministerios

La medida alcanza a todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. El cumplimiento de los controles sanitarios, vacunación y escolaridad podrá acreditarse mediante el intercambio de información entre organismos estatales.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) son diferentes prestaciones que ofrece la ANSES.

El Gobierno modificó el sistema utilizado para verificar el cumplimiento de los requisitos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y amplió el mecanismo de validación automática de las condiciones de salud, vacunación y escolaridad.

La medida fue establecida mediante la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , publicada este jueves en el Boletín Oficial , y extiende a todos los beneficiarios un esquema que hasta ahora se aplicaba de manera automática únicamente a determinados controles de salud.

La Ley 24.714 establece que el 80% de la AUH se abona mensualmente, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el titular acredita el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a ese monto.

Entre los requisitos se encuentran los controles sanitarios y el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación para los menores de hasta cuatro años. En el caso de los niños y adolescentes en edad escolar, también debe acreditarse la asistencia al ciclo lectivo correspondiente.

La nueva resolución recuerda que mediante la Resolución 1170/2025 se había implementado un mecanismo de verificación automática para los controles sanitarios y de vacunación de los menores de hasta cuatro años. Ahora, el Gobierno resolvió ampliar el sistema de verificación automática de las condiciones de salud y educación a todos los beneficiarios de la prestación .

La principal modificación consiste en que el cumplimiento de las condicionalidades podrá acreditarse automáticamente mediante el intercambio seguro de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

De esta manera, los beneficiarios no deberán presentar documentación cuando los datos requeridos ya estén disponibles en las bases oficiales y puedan ser verificados mediante el intercambio de información entre los organismos.

La normativa, sin embargo, mantiene una alternativa para los casos en los que la información necesaria no se encuentre disponible en los registros estatales. En esas situaciones, el titular podrá presentar la documentación correspondiente ante la ANSES, de acuerdo con los procedimientos que establezca el organismo.

La principal modificación consiste en que el cumplimiento de las condicionalidades podrá acreditarse automáticamente mediante el intercambio seguro de información.

El nuevo esquema también establece que, cuando se verifique automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación correspondientes a los niños de hasta cuatro años, el 20% retenido se liquidará automáticamente y de manera mensual, junto con el 80% de la prestación.

Según los fundamentos de la resolución, la modificación busca extender los mecanismos de validación automática y reducir la necesidad de realizar trámites presenciales o presentar documentación cuando los datos ya se encuentran disponibles en registros oficiales.

El Gobierno vinculó la medida con los principios de eficiencia administrativa y simplificación de trámites, y sostuvo que el nuevo mecanismo permite fortalecer la articulación entre las políticas sanitarias y educativas y la política de ingresos.

Finalmente, la resolución encomienda a la ANSES la adopción de las medidas y normas necesarias para implementar el nuevo esquema de intercambio de información y control automático.