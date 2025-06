Chau monotributo de ARCA: qué pasa si no pagué la cuota mensual en el plazo establecido

Conocé las consecuencias de no haber realizado esta obligación fiscal a tiempo y a través de qué medios de pago podrás abonar este monto.

Ayer terminó el plazo para abonar el monotributo, por lo que habrá consecuencias por parte de ARCA para quienes no pagaron

Ayer, 23 de junio , finalizó el plazo para poder pagar la cuota mensual del monotributo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin embargo, el pago todavía está disponible, pero habrá consecuencias para quienes no lo hayan podido hacer durante el plazo establecido.

ARCA informó que el plazo para abonar el monotributo termina el día 20 de cada mes. No obstante, como el pasado 20 de junio fue feriado por el Día de la Bandera, la fecha límite se adelantó al primer día hábil siguiente , que fue este lunes.

ARCA: qué sucede si no aboné el monotributo a tiempo

En caso de no haber podido pagar el monotributo antes del 23 de junio, la ex AFIP comenzará a agregar intereses en la cuota y se generará una deuda. Pero Si pasan 10 meses y el monotributista todavía no pagó, ARCA deberá darlo de baja automáticamente, lo que lo imposibilitará emitir facturas y continuar dentro del régimen. Quienes corren el riesgo de que esto suceda pueden gestionar planes de pago que ayudan a regularizar las deudas de manera flexible.