Murió Chris Rea, reconocido músico británico y autor del éxito "Driving Home For Christmas" + Seguir en









Lanzó más de 25 álbumes de estudio, dos de los cuales, "The Road To Hell" (1989) y "Auberge" (1991), encabezaron la lista de álbumes del Reino Unido.

Chris Rea tenía 74 años.

Chris Rea, el cantante y guitarrista recordado por éxitos como el clásico festivo "Driving Home For Christmas", murió a los 74 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La noticia fue confirmada por su familia hoy (22 de diciembre), con un portavoz de su esposa y sus dos hijos diciendo: "Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro amado Chris".

“Falleció pacíficamente en el hospital esta mañana tras una breve enfermedad, rodeado de su familia”, agregaron.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Chris, quien murió pacíficamente hoy temprano tras una breve enfermedad. La música de Chris ha creado la banda sonora de muchas vidas, y su legado seguirá viviendo a través de las canciones que deja atrás", indicaron desde las redes sociales del músico.

Embed - Chris Rea on Instagram: "It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Chris, who died peacefully earlier today following a short illness. Chris’s music has created the soundtrack to many lives, and his legacy will live on through the songs he leaves behind." View this post on Instagram La extensa carrera de Chris Rea El nativo de Middlesbrough lanzó su álbum debut en 1978 y obtuvo éxitos con "Fool (If You Think It's Over)", "On The Beach", "Josephine" y "The Road To Hell (Part 2)", pero es el éxito de 1988 "Driving Home For Christmas" por el que será más recordado.

Lanzó más de 25 álbumes de estudio, dos de los cuales, "The Road To Hell" (1989) y "Auberge" (1991), encabezaron la lista de álbumes del Reino Unido, y su música mezclaba blues, pop y soul. Rea nació el 4 de marzo de 1951 en Middlesbrough, uno de siete hijos de padre italiano y madre irlandesa, y su primer trabajo fue en el negocio de helados de su familia. Aprendió a tocar la guitarra por su cuenta y desarrolló un estilo distintivo de guitarra slide, pero no siguió una carrera musical hasta los 20 años, cuando se unió a la banda Magdalene, que había sido formada por el futuro cantante de Deep Purple, David Coverdale. Lanzó su primer sencillo en solitario "So Much Love" en 1974, pero fue "Fool (If You Think It's Over)" el que le valió su gran éxito en 1978, obteniendo una nominación al Grammy como Mejor Artista Nuevo. Su período comercial más exitoso llegó a finales de los 80, con el lanzamiento de seis álbumes que llegaron al top 10 del Reino Unido. "Driving Home For Christmas" se grabó originalmente en 1986 y estaba previsto que lo grabara Van Morrison, pero se convirtió en un éxito para Rea dos años después al incluirse en el recopilatorio de 1988 "New Light Through Old Windows".

Temas Música