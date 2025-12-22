Nuevas terapias contra el cáncer de ovario: el avance histórico que cambia el escenario del tratamiento + Seguir en









Un nuevo enfoque terapéutico abre expectativas en pacientes con enfermedad avanzada y resistente a la quimioterapia tradicional.

Un avance científico abre opciones para pacientes con cáncer de ovario resistente a tratamientos tradicionales. UnoTV

El cáncer de ovario continúa siendo uno de los tumores ginecológicos más complejos y desafiantes, ya que cada año se diagnostican en Argentina alrededor de 2.200 casos y cerca del 70% de las pacientes llega al sistema de salud en estadios avanzados, cuando la enfermedad ya se diseminó y las posibilidades de curación son más limitadas.

La dificultad para detectar el tumor en etapas tempranas sigue siendo uno de los principales obstáculos. La falta de métodos de tamizaje eficaces en mujeres sin síntomas, sumada a manifestaciones iniciales poco específicas (como distensión abdominal persistente, molestias digestivas, dolor pélvico o sensación de saciedad precoz) suele demorar la consulta médica y el diagnóstico oportuno, impactando de manera directa en el pronóstico.

cáncer de ovario.webp Cerca del 70% de los casos se detecta en estadios avanzados, lo que limita las posibilidades de curación. Según un informe al que accedió Noticias Argentinas (NA), durante décadas el abordaje terapéutico del cáncer de ovario se sostuvo principalmente en la cirugía y la quimioterapia. Si bien estas estrategias permiten controlar la enfermedad en una primera etapa, una proporción significativa de pacientes presenta recaídas y desarrolla resistencia, especialmente a los esquemas basados en platino, lo que redujo durante años las alternativas disponibles.

Una década sin avances y un cambio de paradigma Durante más de diez años no se incorporaron innovaciones relevantes para las pacientes con cáncer de ovario resistente a la quimioterapia, una situación que constituyó una necesidad médica insatisfecha a nivel global. Sin embargo, el avance en el conocimiento de la biología tumoral permitió identificar blancos moleculares específicos y abrir el camino hacia terapias diferentes a las tradicionales.

En ese contexto, recientemente se produjo un avance significativo con la llegada de una nueva herramienta terapéutica de mecanismo inédito. Se trata de un anticuerpo conjugado a droga que reconoce selectivamente el receptor de folato alfa presente en la superficie de ciertas células tumorales. La molécula ingresa a la célula enferma y, una vez dentro (como un verdadero caballo de Troya) libera la quimioterapia, aumentando su eficacia y reduciendo el daño sobre tejidos sanos. Está indicado para casos avanzados resistentes al platino.

“A diferencia de la quimioterapia convencional -que actúa de forma sistémica y poco específica- esta estrategia permite focalizar la acción terapéutica en los tumores que expresan determinados biomarcadores. Por eso, el testeo del perfil molecular del cáncer resulta hoy indispensable, ya que nos permite identificar qué pacientes pueden beneficiarse de estas terapias personalizadas y así tomar decisiones más precisas y optimizar los resultados clínicos”, sostuvo la Dra. Valeria Cáceres, médica oncóloga y directora del área médica del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo. cancer-de-ovario El desarrollo de tratamientos basados en blancos moleculares marca un cambio de paradigma. Resultados que renuevan expectativas Ensayos clínicos internacionales demostraron que este nuevo enfoque mejora la sobrevida y el control de la enfermedad frente a los esquemas tradicionales en pacientes con cáncer de ovario resistente al platino. Para los especialistas, se trata de un avance largamente esperado. “El avance en la caracterización genética de los tumores nos abrió la puerta a tratamientos verdaderamente personalizados. Hoy no todas las pacientes reciben exactamente el mismo esquema: evaluar biomarcadores permite adaptar la terapéutica a cada caso”, explicó la Dra. Ana Laura Mendaña, del Instituto Alexander Fleming. Un abordaje integral aún pendiente Más allá de la innovación terapéutica, los expertos advierten que persisten desafíos vinculados al acceso equitativo al diagnóstico molecular, a tratamientos de última generación y a centros especializados. Además, subrayan la importancia de un abordaje integral que incluya apoyo nutricional, contención psicológica, acompañamiento social y cuidados paliativos. Río Negro Médicos.jpg Especialistas destacan la importancia del acompañamiento médico, psicológico y social. El Semanal “Si bien no contamos con métodos de prevención o detección temprana, la información sigue siendo la herramienta más poderosa”, destacó María de San Martín, directora ejecutiva de Fundación Donde Quiero Estar, al remarcar que las demoras diagnósticas, la desestimación de síntomas y las trabas burocráticas continúan siendo barreras frecuentes. El escenario actual abre así una etapa de mayor esperanza para una enfermedad históricamente relegada en términos de innovación, con terapias más precisas que comienzan a cambiar el horizonte para muchas pacientes.

