Choque y vuelco en Flores: cruzó en rojo y atropelló a una familia que se iba de vacaciones

Una familia que iba a viajar fue atropellada en Flores por un auto que volcó tras un choque. Una mujer de 65 años y su bisnieto de 5 están graves.

El conductor del Toyota Etios cruzó en rojo, chocó, volcó y atropelló a una familia que iba a viajar. Captura C5N

Un joven que manejaba un Toyota Etios cruzó un semáforo en rojo, chocó a una camioneta estacionada, volcó y atropelló a una familia que estaba por irse de vacaciones, dejando en estado crítico a una mujer de 65 años y a su bisnieto de 5. El hecho ocurrió en el barrio de Flores.

El accidente ocurrió cerca de las 3 de la mañana en la intersección de Avenida Mariano Acosta y Zuviría, en el Bajo Flores. Según el parte oficial, el siniestro se produjo cuando un un joven de 24 años Toyota Etios embistió a un Hyundai Santa Fe que estaba estacionado. El impacto provocó que el auto perdiera el control, terminara volcado sobre la vereda y arrasara con las personas que estaban en la parada de colectivos.

choque flores El auto terminó volcado sobre la vereda tras impactar contra una camioneta estacionada. Tres ambulancias del SAME, personal de Bomberos de la Ciudad Estación 7 Flores y agentes de la Comisaría 7A acudieron al lugar para asistir a las víctimas.

Una familia que volvía a su casa por un olvido De acuerdo con los familiares, la familia atropellada estaba por iniciar sus vacaciones en la Costa. Habían ido hasta una terminal ubicada a una cuadra, pero regresaban a su casa porque se habían olvidado algo cuando fueron embestidos.

La mujer de 65 años sufrió el golpe más grave y permanece internada en estado crítico, al igual que su bisnieto de 5, quien también recibió heridas de consideración. Ambos fueron trasladados al Hospital Piñero, al igual que el resto de los peatones lesionados, que presentan politraumatismos.

Embed Los conductores fueron hospitalizados El conductor del auto que volcó, un joven de 24 años, fue trasladado al Hospital Santojanni con heridas derivadas del impacto. En tanto, el hombre de 35 años que estaba al volante de la camioneta estacionada, también afectado por el choque, fue derivado al Hospital Grierson. La investigación continúa para determinar las causas del siniestro, mientras la familia permanece en observación en estado reservado.

