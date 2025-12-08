La furiosa reacción de Paredes por la salida de Zeballos ante Racing + Seguir en









El capitán de Boca tuvo un polémico gesto y mostró su enojo tras el cambio decidido por Claudio Úbeda, que envió a Zeballos al banco y desató críticas de los hinchas durante la derrota ante Racing.

La furiosa reacción de Paredes por la salida de Zeballos ante Racing

La salida de Exequiel Zeballos durante el partido ante Racing generó una fuerte controversia y quedó marcada por la furiosa reacción de Leandro Paredes, capitán de Boca, quien expresó su descontento con la decisión del entrenador Claudio Úbeda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar de ser el jugador más desequilibrante del equipo, el DT decidió reemplazarlo porque lo vio "cansado". En el momento del cambio, las cámaras captaron la exagerada reacción de Paredes, haciendo gestos elocuentes al aire, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Embed Mira el gesto de Paredes viejo, no podes ser tan pelotudo de sacar al tipo que mejor esta jugando pic.twitter.com/2QJ1G1rfGX — 0800CJ (@0800Cj) December 8, 2025 El video del mediocampista no tardó en recorrer las distintas plataformas digitales y generó múltiples interpretaciones entre los hinchas y la prensa, ya que la reacción ocurrió en un contexto delicado del partido y evidenció la sorpresa del propio plantel ante la modificación táctica.

La decisión de Úbeda de hacer ingresar a Alan Velasco en lugar de Zeballos no sólo alteró el desarrollo del juego, sino que también encendió la polémica en el mundo Boca. En las tribunas y en las redes sociales, numerosos simpatizantes manifestaron su malestar y cuestionaron el cambio, al considerar que debilitó el funcionamiento ofensivo del equipo en un momento clave.

De esta manera, la sustitución se transformó en uno de los focos de debate tras la derrota ante Racing, sumando un nuevo capítulo de tensión en un cierre de temporada cargado de frustración para el conjunto “Xeneize”.