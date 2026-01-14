El Gobierno le girará ATN a Chubut para hacer frente a las secuelas de los incendios forestales

Así lo acordaron el ministro del Interior, Diego Santilli, con el gobernador Ignacio Torres. El dinero se utilizará para la reconstrucción y la forestación de las zonas afectadas. Todavía no se definió el monto.

Los incendios en Chubut continúan activos y ya arrasaron con más de 13 mil hectáreas.

El Gobierno enviará fondos a Chubut para hacer frente a las consecuencias de los incendios forestales que ya afectaron a más de 13 mil hectáreas de bosque. La Casa Rosada se comprometió con el gobernador Ignacio Torres a girar dinero en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en los próximos días, aunque todavía no hay un monto definido.

Este martes, Torres habló por teléfono con el ministro del Interior, Diego Santilli , quien visitó la provincia la semana pasada. Santilli iba a volver a territorio chubutense hoy, pero el mandatario del PRO le pidió posponerlo debido a que se esperaban lluvias para la jornada.

En vez de eso, ambos funcionarios mantuvieron una conversación telefónica en la que se acordó la asistencia económica al distrito con giros de ATN, confirmaron fuentes a Ámbito . El monto no fue definido debido a que los incendios todavía continúan activos y no se puede determinar la profundidad de los daños.

Sí se sabe, en cambio, que el dinero se pagará por semana y que se destinará a la reconstrucción, incluyendo asistencia a las familias afectadas y a la forestación.

Los ATN representan el 1% de la masa coparticipable que se recauda por tributos federales . Su creación es automática, pero su distribución es discrecional: el Gobierno nacional decide cómo y cuándo girarlos, con el objetivo de asistir a provincias en emergencia o con desequilibrios financieros.

Antes de conversar con el ministro del Interior, "Nacho" Torres llamó a hacer "un último esfuerzo, espalda con espalda". "Hoy quiero pedirles a todos los chubutenses, y en especial a cada uno de los que están en la Comarca combatiendo los incendios, que hagamos un último esfuerzo para contener el fuego y garantizar la seguridad de nuestra Cordillera", dijo el mandatario.

En una publicación en sus redes sociales, afirmó que la lluvia prevista "podría traernos un poco de alivio, pero es clave mantener el compromiso y el despliegue coordinado en cada frente, con brigadistas, bomberos, equipos de apoyo, medios aéreos y voluntarios trabajando sin descanso".

Ignacio Torres y Diego Santilli recorrieron las áreas afectadas la semana pasada.

Por último, Torres dijo que "hoy, más que nunca, el operativo que venimos sosteniendo desde el primer día con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, demuestra que cuando estamos juntos, espalda con espalda, los chubutenses siempre salimos adelante".

Previamente, en declaraciones a A24, el dirigente sureño cruzó a quienes denuncian que los incendios son para fomentar la especulación inmobiliaria y anticipó: "Por último, Ignacio Torres lanzó: "En Chubut no se va a vender una sola hectárea de bosque nativo".

Al respecto, mencionó que el artículo 105 de la Constitución prohíbe avanzar en esa dirección. Luego, comentó que el incendio en el Parque Nacional Los Alerces se inició por un rayo y que es "técnicamente imposible venderlo", ya que es "patrimonio de la humanidad".

"Las hectáreas que fueron comprometidas en Puerto Patriada tampoco; es un parque provincial, totalmente enajenable. Tampoco vamos a permitir que haya ningún tipo de especulación inmobiliaria", completó.

Por otra parte, Torres señaló que "a la estupidez hay que combatirla con la verdad. Hay muchísimas operaciones que apelan a una especulación inmobiliaria", comenzó el patagónico".

"Quiero ser claro y concreto para que se entienda: puedo dar garantía de que mientras sea gobernador no se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo en nuestra provincia, quemado o no quemado", concluyó.