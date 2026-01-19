El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, anunció medidas de alivio fiscal, incluyendo exenciones y premios para los buenos contribuyentes, entre otras. "Tomamos una decisión firme de acompañar a quienes producen, trabajan y cumplen en Jujuy", expresó el mandatario.
Jujuy anunció nuevas medidas de alivio fiscal para los contribuyentes: qué impuestos contemplan
Incluye exenciones y beneficios para los buenos contribuyentes. Tendrán impacto sobre el impuesto inmobiliario e ingresos brutos, entre otros.
-
Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en Jujuy y otras fechas claves
-
Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en Misiones y otras fechas claves
En los últimos meses, diversos distritos iniciaron o profundizaron procesos de baja de impuestos, acorde a la hora política imperante. En ese sentido, el mandamás jujeño dio a conocer la batería de medidas este domingo a través de sus redes sociales.
Uno por uno, cuáles son los beneficios fiscales en Jujuy
En su mensaje, Sadir explicó que este año "tomamos una decisión firme de continuar con medidas que alivien la carga impositiva y acompañar a quienes producen, trabajan y cumplen en Jujuy".
Recordó, a la par, que la Legislatura sancionó leyes que establecen exenciones y reducciones concretas.
Las mismas son: exención por 12 meses en Ingresos Brutos para quienes se registren de manera espontánea y exención del 100% para la industria manufacturera.
También reducciones de hasta el 50% y 25% para actividades clave como el comercio de alimentos, el transporte, la construcción de viviendas familiares, el turismo, las agencias de viaje y la hotelería.
Por otra parte, la gestión jujeña avanzó con exenciones en el Impuesto de Sellos, con un 100% para contratos familiares, reducciones para contratos comerciales y una baja significativa en las multas.
"En el Impuesto Inmobiliario, premiamos a los contribuyentes cumplidores con descuentos por pago en término, por pago anual anticipado y por adhesión a medios digitales y débito automático", señaló el gobernador de Jujuy.
Por otra parte, detalló que pusieron marcha un plan de regularización con descuentos en intereses y planes de hasta 18 meses para todos los tributos provinciales.
"Sabemos que Jujuy solo crece si ayudamos a los que producen y dan empleo", finaliza el mensaje de Sadir.
Medidas de alivio fiscal en Misiones
En la misma tónica, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, comunicó la prórroga hasta el 10 de febrero del vencimiento del pago anual del Impuesto Inmobiliario 2026, para que puedan acceder a descuentos de hasta el 40%. El objetivo, sostuvo, es "seguir acompañando a las familias misioneras".
Previamente, el gobierno provincial había extendido la bonificación del treinta por ciento (30 %) en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sin tope por ingresos brutos totales ni por operación, aplicable a los profesionales de toda la provincia, cualquiera sea su actividad específica, siempre que desarrollen su labor dentro del territorio misionero.
"La medida se lleva adelante en el marco del trabajo conjunto con la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de Misiones (FeCCoProMi) y el Colegio de Abogados de la provincia", indicaron en la gestión de Misiones.
Alcanza a profesionales matriculados cuyas actividades sean realizadas por personas humanas, entre ellas: servicios jurídicos, notariales y de ciencias económicas; médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos y otras disciplinas de la salud; arquitectos, ingenieros, agrimensores, forestales y agrónomos; veterinarios; guías de turismo, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros.
Dejá tu comentario