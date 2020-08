Tenis, ciclismo y golf: cómo fue la vuelta del deporte en Ciudad

En un escenario de felicidad similar se lo ve a Eduardo, que pudo volver a trabajar de lo que le gusta, ser profesor de tenis particular, mediante el uso de las canchas del KDT como lugar para dar clases. “Es la gloria estar acá, yo veo que hay mucha ansiedad de la gente por jugar y he tenido un montón de pedidos de alumnos que hace mucho no veía y que me dicen que si tenés un horario avisame”, contó.

Con todo esto en mente, tenemos una lista sobre cómo es el trámite para poder realizar deporte en alguna de estas instalaciones, además del manejo de la situación hasta el momento, con los diferentes asistentes a estos lugares.

Tenis

Vuelta del deporte en CABA La practica de tenis se puede realizar en el complejo Manuel Belgrano. Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires

El complejo Manuel Belgrano cuenta con 8 canchas de polvo de ladrillo donde esta semana jugaron tenis 346 personas. En el marco de los protocolos definidos, sólo se puede jugar en formato singles, con dos personas por cancha, sin excepción.

Abren de lunes a viernes de 10 a 18 y las canchas deben ser reservadas con antelación de manera online. Las reservas son de una hora y no se permite ingresar al predio a quien no tenga el turno sacado previamente. El costo de la cancha de tenis asciende a $190 y el estacionamiento sale $80.

Ciclismo

Vuelta del deporte en CABA El ciclismo profesional también se volvió a realizar en la ciudad de Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

En cuanto al ciclismo, en el Parque Manuel Belgrano se habilitó tanto la pista de 1,2 km. como el velódromo, para lo cual se debe ingresar a la misma web y reservar lugar donde se desee. Ambos circuitos están disponibles de lunes a viernes de 9:30 a 17:30 con un cupo máximo de 20 personas en simultáneo en cada uno para asegurar el distanciamiento social requerido. Los turnos a cada ciclista es de dos horas, contemplando como máximo 1 hora y media de práctica, mientras que el tiempo restante es para ingreso, egreso y preparativos.

Esta semana pasaron 259 personas por el ex KDT con el objetivo de realizar ciclismo en sus pistas. Cada usuario paga $30 el turno y en caso de ir con vehículo el estacionamiento asciende a $80.

Golf

En Palermo abrió el campo de golf porteño y en los cuatro días pasaron 432 golfistas. Está disponible de martes a domingos, de 8 a 14. Las salidas son de a 3, cada 10 minutos, con un máximo de 18 jugadores por hora, capacidad que será ampliada la semana entrante. Como el resto de las actividades, también será con turno previo de manera online desde la web.

En cuanto a los precios de mayores para sábados, domingos y feriados es de $300 para 18 hoyos y $160 en caso de 9 hoyos, mientras que de martes a viernes los 18 hoyos tiene un precio de $230 y los 9 hoyos $ 150. Los menores sábados, domingos y feriados abonan $125 para 18 hoyos y $90 para 9 hoyos, mientras que de martes a viernes sale $120 en caso de 18 hoyos y la opción 9 hoyos sale $60. Habrán tarifas especiales de $120 para Jubilados (lunes a jueves) y promoción Damas (martes).

Automovilismo

Vuelta del deporte en CABA El automovilismo también volvió a realizarse en la ciudad de Buenos Aires. Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires

La gran actividad deportiva que emprendió su vuelta fue el automovilismo, a través de la reapertura del autódromo Oscar y Juan Gálvez, que durante una primera etapa contempla sólo pruebas de pista, sin competencias. Los encargados de ondular por primera vez la bandera verde en esta nueva etapa fue el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, junto al titular de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), Juan María Traverso, que estuvieron el miércoles en el mítico escenario deportivo porteño.

Los primeros pilotos en salir a la pista fueron Guido Mogia, Esteban Fernández, Henry Martin, Pablo Otero, Diego Azar, Juan Manuel Damiani y Leandro Elizalde, quienes hicieron sentir el ruido de los motores de sus autos de Top Race, Súper TC2000,Turismo Pista y Copa Porsche.